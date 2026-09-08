Durísimo relato de un jugador de River sobre sus días en el container de Cantilo: "Estábamos encerrados en un 4x4"

Ya con nuevo club, uno de los futbolistas que se entrenó por casi dos meses apartado, cambiándose en un container, reveló cómo era la vida de los 14 apartados.

Alexander Woiski todavía recuerda con angustia sus últimas semanas en River. El delantero, que había llegado al club a mediados de 2025 como una de las apuestas a futuro de Marcelo Gallardo, fue uno de los 14 futbolistas marginados que tuvieron que entrenarse durante un mes y medio en Cantilo mientras buscaban una salida.

Las declaraciones de Woiski sobre el día a día de los jugadores del container Ya lejos de Núñez y como jugador de Deportivo Táchira de Venezuela -se fue a préstamo-, contó cómo atravesó aquel momento y describió las condiciones en las que se entrenaban junto a sus compañeros, con quienes se cambiaban en un container, a falta de vestuarios. “Fue una situación complicada la de Cantilo, al principio el club no ayuda mucho en poder resolver la situación. Era complicado estar encerrados en un 4x4, pero nos entrenábamos al máximo y nos apoyábamos mentalmente entre todos. En algunos entrenamientos sentíamos esa impotencia de querer que las cosas sean diferentes, pero es algo que ya pasó”, reveló en diálogo con DSports Radio.

Woiski también reveló cómo recibieron la noticia y fue muy crítico de la medida que tomó la dirigencia: "Nos enteramos por la carta esa de que teníamos que ir a Cantilo, y fue una experiencia extraña. Un club como River, para mí el más grande de América, tomó una decisión llamativa e incorrecta. Al final, el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas y estoy agradecido por eso".

Woiski firmó una cláusula de 100 millones de euros con River y no llegó a debutar en Primera. El caso de Woiski tuvo una particularidad: fue el único de ese grupo que nunca llegó a disputar un partido con la Primera de River. Formado en las inferiores del Mallorca y con recorrido por las juveniles de la Selección argentina, sufrió distintas lesiones que le impidieron tener continuidad. Llegó a jugar 18 encuentros en Reserva antes de ser apartado al famoso container.

Su deseo a futuro con la camiseta de River A pesar de eso, el atacante de 20 años mantiene un cariño un cariño especial con el Millonario. De hecho, dejó abierta la posibilidad de regresar algún día. "Me sentía y me siento hincha de River más allá de todas las circunstancias. No haberme podido mostrarme ante el hincha de River es algo triste, pero es una puerta que hoy se cerró y que en un futuro se puede abrir”, afirmó.