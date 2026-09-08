Sorpresa en River: Ponzio bajó a Reserva a un jugador que había sido titular en la Copa Sudamericana

Un futbolista que había ganado terreno durante el último tramo del ciclo Coudet en River quedó relegado del primer equipo en el interinato de Ponzio.

Tras un pésimo arranque del semestre que se cobró la renuncia de Eduardo Coudet, River Plate está pudiendo repuntar de la mano de Leonardo Ponzio. En lo dos partidos que lleva su interinato, sumó dos triunfos vitales que le permitieron volver a meterse en la pelea por los puestos de playoffs del Clausura y de copas en la Tabla Anual.

Con este panorama, todo apunta a que el ex volante central se mantendrá en el puesto hasta finalizar el año y que en Núñez recién comenzarán a definir quién será el entrenador para 2027 en diciembre. En el mientras tanto, el DT interino debe tomar decisiones para lo que será el cierre de la temporada.

Leonardo Ponzio bajó a Reserva a Facundo González Facundo González no juega desde la eliminación de River en la Sudamericana. @facugonzalez.6 Una de las que más impacto generaron fue la decisión de bajar a Facundo González a la Reserva, luego de que estuviera entrenándose los últimos meses con el primer equipo, en los que fue un habitué en las convocatorias y sumó minutos en varios encuentros, incluidos los dos partidos de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe.

El juvenil de 20 años había sido titular en la ida en El Campín de Bogotá, mientras que en la revancha en el Monumental ingresó al minuto 76. En este último encuentro tuvo la mala fortuna de errar un penal en la tanda (el octavo disparo de la serie), la cual desembocó en la eliminación de la Banda y la posterior renuncia del Chacho.