Por qué el empate de Argentinos ante Barracas es una gran noticia para Boca y River

Argentinos Juniors igualó sin goles en su visita a Barracas y el resultado le vino bien tanto a Boca como a River pensando en la Tabla Anual.

Más allá del presente inmediato de uno y otro, ni Boca Juniors ni River Plate están teniendo un gran 2026, el menos no de manera regular. Aún así, pese a las rachas negativas, la temporada en la Liga Profesional de Fútbol está lejos de estar perdida y el más reciente resultado de Argentinos Juniors le vino bien a ambos.

El cuadro de La Paternal -que junto con Independiente Rivadavia vienen siendo los equipos más constantes del año- igualó sin goles este lunes en su visita a Barracas Central por la fecha 8 del Clausura. Y si bien este empate le permitió quedar como el único puntero tanto del torneo corto como de la Tabla Anual, no se alejó demasiado y le permite ilusionarse tanto a los de la Ribera como a los de Núñez.

Cómo quedó la tabla de posiciones tras el empate de Argentinos Juniors La Tabla Anual de la Liga Profesional a falta de 8 fechas para el final. Los mejores 3 clasifican a la Copa Libertadores y los siguientes 6 a la Sudamericana, sin contar a los campeones del Apertura, el Clausura y la Copa Argentina, que clasifican directo a la Libertadores sin importar su posición final. ligaprofesional.ar Esto tiene que ver, principalmente, con la clasificación a competencias internacionales para el año que viene y, más que nada, para la Copa Libertadores 2027. Para esto cabe recordar que el máximo certamen del continente está reservado para los campeones del Apertura (Belgrano de Córdoba), del Clausura y de la Copa Argentina, y los primeros tres equipos de la Tabla Anual (el 1° y el 2° entran directo, mientras que el 3° va a fase previa). En tanto, los siguientes 6 equipos (del 4° al 9°) irán a la Sudamericana. En caso de que alguno/s de los campeones ocupe/n alguno/s de estos lugares, se liberarán los cupos necesarios para los siguientes clasificados.

A falta de 8 fechas para el cierre de la temporada regular, Argentinos marcha 1° con 46 puntos, Independiente Rivadavia 2° con 45 y Vélez Sarsfield 3° con 44. Boca aparece 4° con 41 unidades; es decir, apenas a 3 del último cupo por la tabla general y solo a 5 del Bicho en el primer lugar. Es decir, está virtualmente a una victoria de la fase previa para ir a la Libertadores y a dos de la clasificación directa y el campeonato anual.

¿Y River? Pese al pésimo arranque en el Clausura, con los recientes triunfos bajo el interinato de Leonardo Ponzio quedó 7° con 39 puntos, a solo 5 del Fortín y 7 del Bicho con 24 unidades en juego; es decir que una buena racha de resultados en las 8 fechas restantes puede meterlo tranquilamente en los puestos de clasificación.