El vicepresidente de Vélez fundamentó por qué Boca debería quedar eliminado: "El reglamento es claro"

Tras la polémica en Copa Argentina por los 6 futbolistas extranjeros que incluyó Boca en la lista, Nelson Pugliese insistió con el reclamo de Vélez.

El triunfo de Boca Juniors en los penales ante Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina quedó envuelto de polémica por la inclusión de 6 jugadores extranjeros en la lista de convocados azul y oro, cuando el máximo permitido por la AFA en su reglamento y Futbolistas Agremiados en su convenio colectivo es de 5.

Los futbolistas foráneos en la nómina xeneize fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa en el once inicial y Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero el banco, aunque el mellizo paraguayo no sumó minutos, por lo que en la Ribera argumentan que no sacaron ventaja deportiva. Eso no frenó al cuadro de Liniers a la hora de presentar el sábado un duro comunicado oficial en el que reclamó la clasificación.

El descargo del vicepresidente de Vélez por la polémica con Boca en Copa Argentina TyC Sports "No es algo complicado. El reglamento es muy claro y estamos convencidos de que no se cumplió", argumentó Nelson Pugliese, vicepresidente del Fortín, este lunes en diálogo con TyC Sports. "Las reglas establecen que la sanción es que se dé por perdido el partido. (...) No existe ningún reglamento de Copa Argentina que esté por fuera de lo que establece el convenio colectivo de trabajo de Agremiados", remarcó.

"El Tribunal de Disciplina tiene que analizar el artículo 18, que es bastante claro. No es una cosa o la otra. Para nosotros no hay ningún gris. Es irrelevante el no ingreso de Ángel Romero, porque es una decisión táctica del cuerpo técnico y no tiene que ver con la presentación de la planilla", señaló respecto de la defensa de Boca.

Por último, se refirió al pedido que hizo Vélez de que no se haga el anuncio del partido entre el Xeneize y Racing, el cual debería jugarse en las próximas dos semanas: "No pedimos que se modifique el calendario de la Copa Argentina, sino que haya una respuesta de la AFA antes de que se haga el anuncio de los cuartos de final", concluyó Pugliese.