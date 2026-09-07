La llamativa confesión de Sebastián Villa, hoy en Boca, sobre la chance que tuvo de jugar en River

Sebastián Villa habló sobre su coqueteo con River a principios de año y reveló un detalle desconocido de la negociación. ¿Estaba dispuesto a cambiar de vereda?

“Si me llama, mañana mismo viajo”, había dicho Sebastián Villa cuando todavía estaba en Independiente Rivadavia y apareció la versión de que Marcelo Gallardo lo había pedido para River. Meses después, el colombiano volvió a Boca y decidió cambiar el tono de su discurso.

Sebastián Villa, tajante sobre la vez que se lo vinculó con River Él mismo se encargó de bajarles el precio a aquellas versiones y explicó que, puertas adentro, su decisión estaba tomada. “Que River, que un llamado, que lo otro... Mi entorno, mi familia, mi gente cercana: todos sabían que no había chances de ir a River. Fue por tirar y se dejó correr. La idea siempre fue volver a Boca”, afirmó, en diálogo con la revista oficial Desde La Boca.

Lo cierto es que, a pesar de sus declaraciones, Villa sí tuvo un coqueteo con el Millonario. En enero, cuando su futuro todavía estaba en el aire y se hablaba de una inminente salida de la Lepra, advirtió: “Soy futbolista y mi trabajo es jugar al fútbol. Sabemos lo que significa River y esperamos que las partes concreten las negociaciones”. Incluso, cuando la chance de truncó, el presidente Stefano Di Carlo confirmó que el interés había sido real.

Sebastián Villa atraviesa su segundo ciclo en Boca, después de lo que fue el conflicto legal. Para alejarse más de esa incómoda realidad, el atacante de 30 años reveló que recibió propuestas de otros destinos antes de concretar su regreso al Xeneize. “Incluso hubo ofertas de Brasil, de Arabia y preferí Boca, porque quiero a la institución y estoy feliz acá”, contó con mucho orgullo.