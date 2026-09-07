Ojo, Boca: qué es el "bicho molhado", el método que San Pablo activó a horas del cruce en la Bombonera

San Pablo decidió recurrir a un particular procedimiento para dar el golpe en su visita al Xeneize por los cuartos de la Copa Sudamericana. De qué se trata.

Hay una palabra que empezó a ganar protagonismo en la previa de un partido trascendental para Boca, y poco tiene que ver con cuestiones tácticas: “bicho molhado”. Y San Pablo decidió exprimir ese recurso justo antes de visitar la Bombonera.

La expresión, que literalmente significa “bicho mojado”, refiere en Brasil a un premio económico que los clubes pueden entregarles a sus futbolistas después de conseguir triunfos considerados importantes. Según reveló el medio Globo Esporte, la dirigencia del Tricolor volverá a implementar esta particular bonificación para el plantel en el duelo de este martes, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La historia de este incentivo comenzó en un momento delicado para el equipo paulista. El conjunto dirigido por Dorival Junior acumulaba diez partidos sin ganar en el Brasileirao y empezaba a mirar de reojo la zona de descenso directo. Ante ese escenario, Rafinha, director de Fútbol Profesional, le propuso al presidente Harry Massi utilizar premios económicos como una motivación adicional, y este accedió.

San Pablo, el rival que Boca enfrentará el próximo martes por los cuartos de final de ida de la Sudamericana. EFE San Pablo repuntó con el "bicho molhado" y llega en racha a la Bombonera Desde ese momento, San Pablo encadenó dos victorias que le permitieron tomar aire: derrotó 2-1 a Red Bull Bragantino y, posteriormente, se impuso 2-0 ante el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez. Luego de esos encuentros, algunos integrantes del plantel recibieron el denominado “bicho molhado” en efectivo.