Colapinto rompió el silencio tras su “frustrante” fin de semana en Monza y palpitó el GP de España

Franco Colapinto pasó por todos los estados de ánimo en Monza. El argentino largó séptimo, llegó a colocarse tercero y parecía tener una oportunidad inmejorable, pero un despiste durante un relanzamiento lo hizo caer hasta el 16° puesto. Pese al golpe, logró recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en el 9° lugar.

Colapinto rescató el rendimiento de Alpine tras caratular de “frustrante” su carrera en Monza Con los neumáticos todavía calientes, el argentino había dicho tras el noveno puesto en Monza: “Una carrera dura. Muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Así que triste por eso, fue una gran carrera y un gran error. Sin embargo, con algunos días de reflexión, el piloto de Alpine eligió rescatar el rendimiento del equipo: “Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carreras en Monza, creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en cada sesión y, aunque estoy frustrado con mi carrera, ejecutamos una fuerte recuperación para terminar en los puntos”.

Las palabras de Colapinto también reflejan su intención de dar vuelta la página después de uno de los momentos más difíciles de la temporada. Tras el Gran Premio de Italia, el argentino se quebró emocionalmente al reconocer la oportunidad que había dejado escapar con su error. Ahora, con la cabeza más fría, busca transformar aquella frustración en aprendizaje y quedarse con la reacción que tuvo durante la competencia para recuperar posiciones y volver a sumar para Alpine.

Video: Colapinto se quebró tras el GP de Italia X @SC_ESPN Franco Colapinto palpitó el GP de Madrid El próximo desafío será muy especial para Colapinto: Madrid. El argentino conoce de primera mano la ciudad, ya que vivió allí durante una etapa de su carrera, y guarda recuerdos muy importantes. A eso se suma la expectativa por descubrir el nuevo circuito de la Fórmula 1: “Ahora vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único y requerirá mucho aprendizaje rápido. Algunas de las curvas son realmente muy diferentes y el peralte en la curva 12 será divertido de conducir en la realidad”, analizó.

Además de la particularidad del trazado, el piloto de Alpine destacó el trabajo realizado para preparar el evento y reconoció que será una competencia diferente por su vínculo con la capital española: “Solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí. Será muy especial para mí correr en esta pista y debo decir que la Fórmula 1 ha hecho un muy buen trabajo preparando el evento”, sostuvo el argentino.