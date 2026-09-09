Los millones que Colapinto y Gasly le hicieron ganar a Alpine en la F1: cuánto vale el aporte de los dos pilotos

Colapinto y Gasly atraviesan una temporada clave para la escudería francesa, que busca mejorar su posición en el campeonato y aumentar sus ingresos.

Franco Colapinto volvió a sumar para Alpine en el Gran Premio de Italia y cerró un fin de semana que tuvo absolutamente de todo. El argentino largó séptimo, llegó a ocupar el tercer puesto y luego cayó hasta el 16° lugar por un despiste, pero consiguió recuperarse hasta terminar noveno y sumar dos puntos. Pierre Gasly, por su parte, tampoco pudo sostener la posición de privilegio desde la que partió después de conseguir la primera pole de su carrera y finalizó séptimo, con seis unidades.

Entre ambos pilotos, Alpine cosechó ocho puntos en Monza y alcanzó los 62 en la temporada 2026. Gasly aporta 41 y se ubica décimo en el campeonato de pilotos, mientras que Colapinto suma 21 y ocupa el 12° lugar. Más allá de la importancia deportiva de cada unidad, estos números también permiten dimensionar, a modo de referencia, el valor económico que representa el rendimiento de los dos corredores de la escudería francesa.

Franco Colapinto terminó noveno en Monza después de una gran remontada que le permitió sumar dos puntos para Alpine. @AlpineF1Team Los millones que acumulan Colapinto y Gasly para Alpine en la temporada 2026 Tomando como parámetro el reparto económico estimado de la Fórmula 1 durante 2025, cada punto tendría un valor aproximado de 1.465.910 dólares. Esa referencia surge de dividir un pozo estimado de 3.870 millones de dólares entre las 2.640 unidades que podían repartirse entre Grandes Premios y carreras Sprint. Aplicando esa fórmula, los 41 puntos conseguidos por Gasly representarían unos 60,1 millones de dólares, mientras que los 21 de Colapinto equivaldrían a aproximadamente 30,8 millones.

De esta manera, el aporte acumulado de los dos pilotos de Alpine alcanzaría una cifra teórica cercana a los 90,9 millones de dólares. Una cantidad que permite poner en perspectiva la importancia de cada punto conseguido durante el campeonato, aunque no significa que la escudería reciba literalmente ese dinero por cada unidad sumada. Se trata de una estimación utilizada para traducir el rendimiento deportivo a un valor económico.

X @F1 Solamente lo ocurrido en Monza también arroja una cifra millonaria. Los seis puntos obtenidos por Gasly equivaldrían, bajo este cálculo, a unos 8,8 millones de dólares, mientras que las dos unidades de Colapinto representarían cerca de 2,9 millones. En total, los ocho puntos que Alpine sumó en el Templo de la Velocidad tendrían un valor estimado de 11,7 millones de dólares.