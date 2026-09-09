Verstappen apuntó contra el nuevo reglamento de la F1 y lanzó tajante sentencia: "Es tan antinatural"

Verstappen cuestionó duramente el comportamiento de los nuevos autos y aseguró que las reglas limitan la capacidad de los pilotos para marcar diferencias.

Max Verstappen suele ser uno de los pilotos que menos se guarda cuando tiene algo para decir y, esta vez, puso el foco en un aspecto que va mucho más allá de un resultado. El neerlandés apuntó directamente contra el reglamento actual de la Fórmula 1 y cuestionó que las nuevas características de los monoplazas estén condicionando cada vez más la forma de manejar.

Para Verstappen, las reglas modificaron una de las cuestiones fundamentales de la categoría: la posibilidad de que un piloto sea recompensado por arriesgar: “En la historia del deporte, normalmente el piloto que está más comprometido, el que frena más tarde, acelera antes y se compromete en las curvas de alta velocidad, es recompensado, porque simplemente ganas ese tiempo en la curva”, explicó. Sin embargo, considera que ahora sucede prácticamente lo contrario.

La brutal crítica de Max Verstappen al reglamento de la Fórmula 1 El tetracampeón del mundo con Red Bull aseguró que los pilotos deben pensar constantemente en cómo administrar el auto para obtener rendimiento en otros sectores. “Ahora estás constantemente pensando: ‘En esta curva tal vez tenga que contenerme un poco. Acelerar más tarde. O frenar antes. O levantar el pie del acelerador. Y entonces tendré más velocidad punta’. Cosas así. Es tan antinatural. Es tan no como debería ser”, sostuvo Verstappen, en una crítica directa a la filosofía detrás del reglamento.

Una vez más, Max Verstappen criticó ferozmente al reglamento de la Fórmula 1. EFE El neerlandés fue todavía más allá y puso como ejemplo los cambios de equipo de Yuki Tsunoda y Liam Lawson para explicar por qué entiende que los monoplazas actuales tienen una menor sensibilidad a las características de cada piloto. “Mira a Yuki. Salta al coche de Racing Bulls en el Gran Premio de los Países Bajos. Nunca había conducido el coche antes. Inmediatamente competitivo. Liam salta de Racing Bulls a Red Bull: inmediatamente competitivo”, señaló. Para Verstappen, esto ocurre porque “estos coches son insensibles a las entradas del piloto”.