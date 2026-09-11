Nico Varrone sufrió un fuerte accidente en la qualy y largará último en el GP de España de la Fórmula 2

Nicolás Varrone sufrió un fuerte accidente en el Madring y largará desde el fondo de la parrilla tanto en la Sprint como en la carrera del domingo.

Nico Varrone sufrió un fuerte choque en la prueba de clasificación y largará 19° en el GP de España.

El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) chocó durante la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 2 y largará desde el fondo tanto en la carrera sprint como en la principal.

Varrone había comenzado la actividad en el Circuito de Madring de la mejor manera posible, ya que en la práctica libre que se llevó a cabo más temprano se lució para finalizar en la segunda posición, solo por detrás del búlgaro y líder del campeonato, Nikola Tsolov (Campos Racing).

Nicolás Varrone no tuvo una buena jornada en Madrid. X @Formula2 De esta manera, el argentino encaraba la clasificación con la esperanza de redondear una buena actuación que le permitiera tener serias chances de sumar puntos en las carreras del sábado y el domingo.

Sin embargo, todo se vino abajo para Varrone cuando quedaban 20 minutos para el final de la clasificación, ya que se chocó contra uno de los paredones y provocó la bandera roja. Pese a la preocupación que generó en un principio, se bajó de su monoplaza sin mayores inconvenientes y sin lesiones aparentes. Al momento del accidente, el argentino no había registrado ninguna vuelta rápida, por lo que largará en el decimoséptimo lugar.