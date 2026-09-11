Nico Varrone sufrió un fuerte accidente en la qualy y largará último en el GP de España de la Fórmula 2
Nicolás Varrone sufrió un fuerte accidente en el Madring y largará desde el fondo de la parrilla tanto en la Sprint como en la carrera del domingo.
El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) chocó durante la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 2 y largará desde el fondo tanto en la carrera sprint como en la principal.
Varrone había comenzado la actividad en el Circuito de Madring de la mejor manera posible, ya que en la práctica libre que se llevó a cabo más temprano se lució para finalizar en la segunda posición, solo por detrás del búlgaro y líder del campeonato, Nikola Tsolov (Campos Racing).
De esta manera, el argentino encaraba la clasificación con la esperanza de redondear una buena actuación que le permitiera tener serias chances de sumar puntos en las carreras del sábado y el domingo.
Sin embargo, todo se vino abajo para Varrone cuando quedaban 20 minutos para el final de la clasificación, ya que se chocó contra uno de los paredones y provocó la bandera roja. Pese a la preocupación que generó en un principio, se bajó de su monoplaza sin mayores inconvenientes y sin lesiones aparentes. Al momento del accidente, el argentino no había registrado ninguna vuelta rápida, por lo que largará en el decimoséptimo lugar.
Video: el fuerte accidente de Nico Varrone en la qualy del GP de España
Por otra parte, la pole position fue para el sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), gracias a su registro de 1:44,331, que le permitió sacarle 230 milésimas a su escolta, que fue el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport). A su vez, el top 5 lo completaron el brasilero Rafael Camara (Invicta Racing), el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport) y el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing).