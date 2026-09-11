¡Durísimo golpe en Madring! Arvid Lindblad perdió el control y terminó contra las barreras

Arvid Lindblad protagonizó el primer accidente de la Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madrid y obligó a detener la FP2 durante 12 minutos.

El estreno de Madring en la Fórmula 1 tuvo su primer momento de tensión. Arvid Lindblad perdió el control de su Racing Bulls durante la segunda práctica del Gran Premio de España, se fue de atrás en la curva 13 y terminó impactando contra las barreras. El británico pudo comunicarse inmediatamente con su equipo para confirmar que se encontraba bien, aunque el accidente obligó a desplegar la bandera roja.

El incidente ocurrió cuando faltaban poco menos de 30 minutos para el final de la sesión, en la curva ubicada después de La Monumental. El monoplaza quedó detenido en una zona peligrosa y los oficiales debieron ingresar para retirarlo, por lo que la actividad permaneció interrumpida durante aproximadamente 12 minutos. Lindblad, además, se disculpó por radio con Racing Bulls después del golpe.

Video: el fuerte choque de Lindblad en la FP2 del GP de España X @F1 El accidente tuvo todavía más impacto porque el británico había sido uno de los protagonistas de la FP2. Antes de terminar contra las barreras, el debutante había marcado el cuarto mejor tiempo durante los simulacros de clasificación y finalmente conservó esa posición en la tabla. Sus palabras previas sobre Madring ya anticipaban el desafío: había comparado el circuito con Macao y lo había definido como un trazado "muy técnico" y exigente.

Kimi Antonelli cerró el viernes por todo lo alto En la pelea por el primer puesto, Kimi Antonelli volvió a marcar la referencia con Mercedes. El italiano registró 1:33.662 y quedó apenas por delante de los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en una clasificación extremadamente ajustada: los tres terminaron separados por menos de una décima y media.