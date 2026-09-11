¿Fin del container? El último borrado de River que queda en Cantilo podría irse a un grande de Brasil
Un importante club brasileño negocia a contrarreloj para llevarse al único jugador de River que sigue entrenándose de manera apartada. Los detalles.
La cuenta regresiva ya empezó. Con Fabricio Bustos a punto de rescindir su contrato, Matías Viña es el único futbolista que todavía continúa entrenándose apartado del plantel de River. Sin embargo, en las últimas horas surgió una posibilidad concreta que podría sacarlo del Predio Cantilo.
El defensor, cuyo pase pertenece al Flamengo, atraviesa una situación incómoda desde hace semanas. El Millonario intentó cortar su préstamo de manera anticipada en más de una oportunidad, pero el club brasileño se negó. Mientras tanto, las alternativas que aparecieron durante el mercado fueron cayéndose una detrás de otra.
River mira de reojo: Matías Viña negocia su vuelta al Brasileirao
Sin chances de regresar al Mengao, el entorno de Viña comenzó a buscar una salida que le permita volver a jugar. Y cuando parecía que el panorama se complicaba cada vez más, Cruzeiro se metió en la pelea.
Según informó el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, el equipo de Belo Horizonte ya inició conversaciones con Flamengo y trabaja contrarreloj para cerrar la incorporación. No hay demasiado margen: el mercado de pases brasileño cierra este viernes a las 19:00 (hora argentina). Para entonces, el defensor charrúa debería haber rescindido su vínculo con el Millonario y firmado con su nuevo club.
El reloj corre y las negociaciones con Cruzeiro avanzan a toda velocidad, a sabiendas de que cualquier demora puede tirar abajo la operación. Si no llegan a tiempo, el panorama será mucho más complejo para el futbolista.
Es que Viña deberá seguir entrenándose apartado en Cantilo hasta encontrar otro destino, algo difícil con los principales mercados cerrados, o esperar a que termine su préstamo en diciembre. Por ahora, el lateral sigue siendo el último borrado de River que permanece en el famoso container.