Impresionante: por qué el gol de Cristiano Ronaldo en Al Nassr igualó un récord mundial de River

Cristiano Ronaldo convirtió un golazo, llegó a los 979 goles como profesional y su equipo alcanzó una marca que el Millonario sostenía desde hace 87 años.

Cristiano Ronaldo sigue alimentando una cuenta que parece no tener techo. A los 41 años, el portugués volvió a convertir para Al-Nassr en el triunfo 2-1 ante Abha, por la sexta fecha de la Liga Saudí, y alcanzó los 979 goles oficiales como profesional. De esta manera, quedó a solamente 21 conquistas de llegar a los 1.000, una cifra que ningún futbolista consiguió alcanzar en la historia del fútbol.

El delantero portugués abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo con un potente cabezazo. Tras un centro desde la derecha de Angelo Gabriel, Ronaldo se elevó por encima de los defensores y colocó la pelota contra el segundo palo, imposible para el arquero rival. Abdullah Al-Hamdan amplió la diferencia en el complemento y Nabil Fekir descontó sobre el cierre, aunque no pudo evitar la victoria del conjunto de Riad.

Video: el gol de Cristiano Ronaldo en el triunfo del Al Nassr X @madrid_total2 Con este nuevo tanto, Ronaldo también llegó a los 1.334 partidos disputados entre clubes y la Selección de Portugal. Desde su llegada a Al-Nassr, además, acumula 126 goles en 147 encuentros, números que reflejan la vigencia de su poder de fuego pese al paso de los años. Pero su conquista individual no fue la única noticia histórica que dejó el partido.

El motivo por el cual gol de Cristiano Ronaldo igualó un récord mundial de River Es que Al-Nassr alcanzó una marca que durante décadas perteneció exclusivamente a River Plate. Según los canales Thmanyah, el conjunto saudí llegó a los 93 partidos consecutivos convirtiendo al menos un gol en una liga nacional, igualando el récord que el Millonario había establecido entre 1936 y 1939. La racha del equipo de Riad comenzó el 8 de diciembre de 2023 y tendrá una nueva oportunidad de romper la marca el próximo sábado ante Al Khaleej.