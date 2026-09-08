La nominación al Balón de Oro 2026 trajo polémica: las sorpresas y 3 ausencias de peso mundial

La lista publicada por France Football dejó varios nombres inesperados y algunas decisiones que rápidamente encendieron el debate. Acá, el desglose.

Ronaldo, afuera de la lista para el Balón de Oro por cuarto año consecutivo.

La lista del Balón de Oro 2026 ya está sobre la mesa y, como suele suceder cada vez que France Football da a conocer a los candidatos, hubo repercusiones de todo tipo. No sólo por los nombres que aparecen y que no estaban en los planes de nadie, sino también por algunos futbolistas de enorme peso que quedaron afuera.

Los jugadores que sorprendieron en la lista para el Balón de Oro Uno de los regresos que más llamó la atención es el de Sadio Mané. El delantero senegalés, que hace varios años supo brillar con la camiseta Liverpool, volvió a ser nominado después de su gran temporada en el Al Nassr de Arabia Saudita.

Como era de esperarse, el Mundial 2026 también tuvo un protagonismo importante en la elección. Julián Quiñones, la figura de la Selección de México y máximo goleador de la Saudi Pro League con Al-Qadsiah, aparece como una de las grandes sorpresas.

Julián Quiñones, delantero de 29 años del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, fue la gran figura de México en el Mundial. EFE Fabián Ruiz, campeón del mundo con España y pieza fundamental del PSG de Luis Enrique, fue incluido entre los mejores jugadores del mundo. También Ferrán Torres, autor del gol que le dio el título a la Roja ante la Selección argentina en Nueva Jersey.

Con CR7 a la cabeza: los grandes ausentes En contrapartida, la ausencia que más ruido provocó es, claro, la de Cristiano Ronaldo. El legendario portugués, dueño de cinco Balones de Oro y cada vez más cerca de alcanzar los mil goles, volvió a quedarse afuera: su última presencia entre los nominados fue en 2022 y, desde entonces, no volvió a aparecer.