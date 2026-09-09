Ganó el Mundial 2018 con Francia y salió a cruzar a Mbappé: "No le corresponde hablar del Balón de Oro"

Un campeón del mundo con los Blues criticó la polémica postura de Kylian Mbappé, su excompañero, quien se candidateó para recibir el prestigioso premio.

Kylian Mbappé quedó en el centro de la escena por una frase que no pasó inadvertida en la carrera por el Balón de Oro. El delantero del Real Madrid fue contundente cuando le preguntaron a quién votaría si tuviera que elegir al ganador: se pondría a él mismo. Y la respuesta generó una reacción inesperada en Francia.

El que salió a cruzarlo fue Samuel Umtiti, campeón del mundo con Les Bleus en Rusia 2018 y excompañero del atacante en la selección. Durante su entrevista en After Foot, el exdefensor del Barcelona cuestionó que Kiki opine sobre quién debería quedarse con el galardón.

Los dardos de Umtiti contra Mbappé, por sus dichos sobre el Balón de Oro "Mbappé es una persona segura de sí misma. Se podría decir que no le corresponde a él hablar de quién merece el premio. Debería centrarse en lo que sucede en el campo", disparó, quien compartió plantel con el actual delantero del Real Madrid durante aquella consagración mundialista.

El exzaguero, de todos modos, reconoció que Mbappé hizo méritos para aparecer entre los candidatos. Sus números están ahí, pero para Umtiti eso no alcanza para que el propio protagonista determine quién debe ganar. "Todos han visto que ha marcado muchos goles, que ha rendido bien en ciertos momentos, pero si le preguntas: ‘¿Quién crees que ganará el Balón de Oro?’, al final te dirá que se lo merece él. Y a él no le corresponde decidir el ganador", explicó.

Samuel Umtiti y Kylian Mbappé en un entrenamiento de Francia en el Mundial de Rusia 2018. Pero la crítica fue más allá del francés. Umtiti puso en discusión la importancia que se les da actualmente a las estadísticas individuales, incluso cuando se trata de un deporte colectivo. "Puedes ganar una Champions League con tu equipo y solo piensas en ti mismo. Vamos a hablar de estadísticas otra vez, y eso no es suficiente. El fútbol no se trata solo de estadísticas", afirmó.