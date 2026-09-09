Di María le pidió paciencia al hincha de Central y (de paso) le tiró un palito a Newell's

Ángel Di María convocó a una conferencia para bajar un mensaje de calma en Rosario Central y se distanció del presente de Newell's con una frase ácida.

Había muchísima expectativa por la sorpresiva conferencia que convocó Ángel Di María para este miércoles al mediodía en Arroyo Seco. Sin embargo, el ídolo de Rosario Central desactivó el fuerte rumor de entrada. "Ya me querían retirar, no quiero ni pienso en retirarme", fueron sus primeras palabras, dejando en claro que está más vigente que nunca.

Con eso aclarado, Fideo pasó a contar el motivo de una convocatoria que generó hermetismo por su futuro. "Vine a dar esta conferencia porque no hablo tanto con los medios de Rosario. Estoy feliz y disfrutando del fútbol argentino, de una liga competitiva", afirmó con una sonrisa de por medio.

El campeón del mundo en Qatar habló con el fin de bajar un mensaje de calma para el pueblo canalla por el presente irregular que atraviesa el equipo de Jorge Almirón, luego del amargo empate en el clásico ante Newell's y la reciente eliminación en octavos de la Copa Libertadores.

Di María, del mensaje de calma en Central al palito a Newell's “La gente está muy nerviosa con este tema. El club viene creciendo cada vez más, logrando títulos y parece que es todo lo contrario. De este lado de la vereda estamos muy bien y parece que estamos del otro lado", lanzó Di María, una frase ácida que apuntó a la Lepra por las realidades opuestas. "Las cosas están más que bien y a veces en los medios lleva a que todo se vaya para otro lado", sostuvo.

El palito de Ángel Di María a Newell's. Video: TyC Sports Siguiendo con la evolución de Central, el 11 destacó que "antes no pasaba en el club: victorias, victorias, victorias, ganar títulos, que se agrande la cancha. La gente ve todo eso y es obvio que quiere ganar, pero gana solo uno. Cuando no se da, hay que seguir”. También recalcó la importancia de pelear por todo lo que queda en el ámbito local, con la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes en el horizonte (se jugará el 26 de septiembre en el Madre de Ciudades).