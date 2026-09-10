Madrid desafía a la Fórmula 1 con un circuito extremo: lo llaman "el asesino de coches" y tiene una curva impactante

El nuevo circuito de Madrid se prepara para recibir por primera vez a la Fórmula 1 y las primeras referencias que llegan desde el trazado no pasan inadvertidas. Madring combina curvas cerradas, muros próximos y una exigencia elevada para los autos y los pilotos, al punto de que ya recibió un particular apodo: “ asesino de coches ”.

La primera carrera de F1 en el circuito madrileño será este fin de semana , aunque los pilotos comenzaron a conocer de cerca las características de una pista que algunos compararon con una combinación de Mónaco, Macao y Yeda. El trazado tiene personalidad propia y varias curvas que podrían convertirse rápidamente en puntos emblemáticos del calendario.

La principal señal de alerta llegó durante los test de Fórmula 3 realizados hace algunas semanas. En apenas dos días se registraron 19 banderas rojas y varios daños importantes en los monoplazas. James Vowles, jefe de Williams, fue contundente al describir lo ocurrido: “En los test de Fórmula 3 hubo 19 banderas rojas y tres chasis rotos, suspensiones rotas… Son pilotos de Fórmula 3, pero es un circuito que destroza coches ”.

El análisis realizado por The Race destaca que los incidentes de la F3 no estuvieron concentrados en un único sector, sino que se produjeron a lo largo de todo el circuito. Esto representa una dificultad adicional para los equipos, especialmente en una temporada en la que las escuderías deben administrar cuidadosamente sus piezas y el presupuesto disponible.

Freddie Slater, líder del campeonato de F3, explicó a al mencionado sitio por qué Madring resulta tan complicado: “Porque las curvas que hay son muy cerradas y no perdonan errores , y además los muros te atacan a la salida de las curvas. No se alejan de ti como en la mayoría de los circuitos”. El británico también remarcó que los pilotos deben acercarse constantemente al límite para conseguir buenos tiempos.

Uno de los puntos más delicados aparece en la segunda chicana, una zona rápida que desemboca en una sección cuesta arriba. Allí los pilotos llegan a unos 340 km/h y el muro queda muy cerca a la salida. Los bordillos tampoco ofrecen demasiado margen para corregir una trayectoria equivocada, por lo que cualquier error puede terminar contra las protecciones.

La Monumental, el gran desafío

Después de superar esa zona llega otra de las características distintivas del circuito: La Monumental. La curva peraltada alcanza un 24% de inclinación, una cifra que supera a las curvas de este tipo de Zandvoort y que representa una exigencia considerable para los neumáticos.

Simone Berra, ingeniero jefe de Pirelli, calificó a La Monumental como “la curva más severa” del campeonato. Según su análisis, la inclinación somete a los neumáticos a una energía entre un 20% y un 30% mayor que la que soportan en las curvas peraltadas del circuito neerlandés.

El desafío no termina allí. La salida de La Monumental es completamente ciega y la curva está limitada principalmente por el agarre, más que por la potencia. Los pilotos de F3 probaron distintas trazadas durante sus entrenamientos y esperan que los pilotos de F1 hagan lo mismo cuando comiencen a descubrir el circuito.

Un circuito que obliga a arriesgar

La dificultad de Madring se extiende hasta el final de la vuelta, con nuevas curvas cerradas y poco espacio para adoptar una estrategia conservadora. Taito Kato, ganador de la carrera sprint de F3 en Monza, resumió la exigencia del trazado: “Si quieres ganar tiempo por vuelta, tienes que apretar hasta estar cerca del muro, así que es arriesgado, pero divertido de conducir”.

Los pilotos de Fórmula 1 también recibieron con sorpresa las primeras referencias. Carlos Sainz, embajador del Gran Premio de España, aseguró que “todos parecían bastante sorprendidos por el circuito que ha creado Madrid”, aunque aclaró que la reacción tenía que ver también con el carácter del trazado y con la incorporación de una pista diferente a otros circuitos urbanos recientes.

Sainz, además, anticipó un escenario con actividad intensa durante el fin de semana: “Todos esperamos coches de seguridad, banderas rojas y banderas amarillas en la clasificación”. Gabriel Bortoleto, por su parte, definió el circuito como “muy interesante, peligroso, pero a la vez muy exigente”.

La gran incógnita: cómo será la carrera

El riesgo no necesariamente significa que Madring sea más peligroso que otros circuitos urbanos. Sergio Pérez consideró que “no creo que sea más peligroso que Yeda”, aunque el antecedente del trazado saudí demuestra que esa comparación todavía deja un margen considerable de exigencia.

La preocupación principal está ahora en la carrera. Madring tiene pocas rectas y no ofrece demasiadas oportunidades evidentes de adelantamiento, por lo que existe el temor de que una clasificación espectacular no tenga continuidad durante el domingo. Alex Albon incluso ironizó sobre esa posibilidad: “No creo que vaya a haber adelantamientos. Espero que hayan disfrutado de su dosis en Monza y que ignoren lo que viene el fin de semana que viene”.

La nueva pista que pondrá a prueba a los pilotos de la Fórmula 1. X @F1

El comportamiento de los autos de F2 y F3 también será importante durante el estreno. Antes de la carrera de F1 habrá cinco competencias de las categorías menores y, en el caso de la F3, estará en juego el título. El antecedente de Bakú en 2016 sirve como advertencia: después de un fin de semana caótico en GP2, los pilotos de F1 fueron mucho más cautelosos y el debut terminó siendo menos espectacular de lo esperado.

Sainz recordó aquella experiencia y explicó que los pilotos de F1 suelen tener una mayor responsabilidad por el costo de los autos y por las limitaciones de piezas. “Sabemos que a veces también tenemos limitaciones de piezas y que además tenemos más experiencia, por lo que también conducimos coches más rápidos, que normalmente son más propensos a sufrir accidentes”, señaló.

El debut de Madrid, por lo tanto, presenta dos caras. Por un lado, las características de Madring prometen una clasificación con márgenes muy pequeños y una pista en la que los pilotos pueden marcar diferencias. Por otro, la escasez de oportunidades de adelantamiento genera dudas sobre el espectáculo del domingo. Sainz pidió esperar antes de juzgar el circuito y realizar un “buen análisis” después de la carrera para determinar qué aspectos pueden mejorarse.