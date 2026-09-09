Así es la temida "Monumental", la curva extrema que tendrá la Fórmula 1 en Madrid

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana un nuevo escenario en España . Después del paso por el circuito de Monza en Italia, el campeonato llegará a Madrid para disputar el Gran Premio de España en el Madring, un trazado de casi 5,5 kilómetros y 22 curvas que presenta varias características inéditas.

Entre todas ellas hay una que concentra especialmente la atención: la “Monumental”. Se trata de una curva de 550 metros, con un importante peralte y una inclinación del 24%, que estará ubicada en el segundo sector del circuito. Su extensión y configuración la convierten en mucho más que un giro convencional.

La particularidad de esta zona no estará solamente en la velocidad de los monoplazas. La “Monumental” será la curva que genere la mayor carga vertical de la temporada, debido a la combinación entre su longitud y su inclinación. Para los pilotos y los equipos, será uno de los puntos que más condicionen la puesta a punto de los autos.

Así es la “Monumental”, la curva de 550 metros que pondrá a prueba a la F1 en Madrid

La “Monumental” tendrá una forma semicircular que recuerda a una plaza de toros y se desarrollará durante medio kilómetro. Su peralte obligará a los monoplazas a soportar una exigencia particular mientras permanecen durante un período prolongado dentro de la curva.

La configuración también tendrá consecuencias sobre los neumáticos. El trazado de Madrid presenta un asfalto muy liso y, por ese motivo, un nivel de adherencia inicialmente relativamente bajo. La superficie fue tratada con chorros de alta presión para eliminar polvo y residuos oleosos propios de los pavimentos recién colocados.

Ese comportamiento puede llevar a los pilotos a adoptar distintas estrategias al atravesar la “Monumental”. La decisión no pasará únicamente por buscar la mayor velocidad posible, sino también por determinar cuánto conviene exigir a los neumáticos y cuánto margen conservar para afrontar la curva siguiente.

El desafío empieza mucho antes de la “Monumental”

Aunque la curva peraltada es el principal elemento diferencial, el recorrido hasta llegar a ella también tendrá incidencia. La línea de salida y la primera curva estarán separadas por unos 200 metros, mientras que el primer sector será uno de los más rápidos del circuito.

En la zona urbana, los monoplazas circularán por sectores próximos a los edificios de IFEMA y podrán alcanzar velocidades cercanas a los 340 km/h en la recta de unos 589 metros que conduce hacia el norte. Después, el trazado comenzará a incorporar curvas de media y baja velocidad antes de desembocar en la zona de la “Monumental”.

El nuevo circuito de Madrid tiene una curva única. www.formula1.com

Otro de los elementos que condicionará la vuelta serán los cambios de altura. El punto más elevado estará situado en la curva 7, a unos 697 metros sobre el nivel del mar. Desde la curva 6 habrá una pendiente del 8% y un desnivel positivo de 10 metros hasta alcanzar ese sector.

Un circuito que también exige precisión

Después de Valdebebas, el trazado regresará hacia IFEMA a través de una serie de curvas enlazadas y un túnel que los pilotos atravesarán a unos 260 km/h. El último sector cambiará nuevamente el ritmo y exigirá precisión en las curvas más cerradas.

El circuito madrileño está considerado entre los cinco más exigentes del Mundial desde el punto de vista energético, con fuerzas laterales comparables a las que se registran en Barcelona y Silverstone. En ese contexto, la “Monumental” aparece como uno de los puntos determinantes de una pista que todavía es una incógnita para todos.

La Fórmula 1 tendrá entonces una primera referencia real sobre cómo responden los monoplazas a una curva que combina longitud, peralte y carga vertical como pocas en el calendario. Más allá de la novedad que supone correr en Madrid, será allí donde pilotos, neumáticos y puesta a punto tendrán uno de sus mayores desafíos.