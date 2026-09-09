El Gallego Insua marcó un objetivo en su regreso a San Lorenzo y advirtió a sus jugadores: qué les dijo

Ruben Darío Insua fue presentado en conferencia de prensa luego de haber dado inicio a su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo.

Ruben Darío Insua fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de San Lorenzo en conferencia de prensa, y acompañado por dirigentes, señaló que su objetivo a corto plazo es “entrar a los play off”.

En el inicio de la presentación del nuevo entrenador, el actual presidente del “Ciclón”, Marcelo Culotta, le dio la bienvenida con unas sentidas palabras hacia la imagen de Insua en la historia del club: “Es un momento muy especial tener a alguien que nació en San Lorenzo como Darío, es especial porque es su tercer ciclo como técnico, es muy importante y parte de la historia de San Lorenzo, por eso lo recibimos como él se merece”.

“Es el capitán de un equipo, él desde la línea de cal sabe cómo es y lo que pasa en el club, y vuelve a un San Lorenzo que lo necesita; sabemos que es el técnico ideal para este momento, desde acá desearle éxitos para lo que viene”, expresó el mandatario.

Las primeras palabras del Gallego Insua en el inicio de su tercer ciclo en San Lorenzo El Gallego llegó a un acuerdo el domingo y comenzó a trabajar el lunes por la tarde en lo que fue su primer entrenamiento y encuentro con el primer equipo del Ciclón, donde señaló cómo observó a los jugadores: “El plantel está con ganas de trabajar y progresar, no esperábamos otra cosa”.

Además, agregó que les avisó a los jugadores que “saben el horario de llegada al entrenamiento pero no de salida”, a lo que destaco que “la receptividad fue buena”; remarcó que la victoria por 1-0 ante Talleres de Córdoba “mejora la confianza y la autoestima”; también detalló cómo vio el encuentro: “En términos físicos muy bien, buen partido en líneas generales”.