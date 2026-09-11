Pablo Mouche, multicampeón con Boca, reveló que de chico era hincha de otro grande: "Por mi padrino"

Pablo Mouche sorprendió al revelar que antes de convertirse en fanático del Xeneize alentaba a otro grande por una particular historia familiar.

Pablo Mouche construyó una parte importante de su carrera con la camiseta de Boca, club del que hoy se reconoce como un fanático. Sin embargo, durante una entrevista en Líbero Vs, por TyC Sports, el exdelantero sorprendió con una confesión que pocos esperaban: de chico era hincha de River.

Mouche reveló que de chiquito era hincha de River “De chiquito chiquito, de River. Por mi padrino. Mi papá no se llevaba muy bien con él”, reveló Mouche al ser consultado por su club de la infancia. La historia, lejos de terminar ahí, tuvo un giro particular que terminó modificando por completo su identidad futbolera y lo llevó a abrazar los colores azul y oro.

TyC Sports Según contó, su padre aprovechó una situación protagonizada por su padrino, fanático de Boca, para convencerlo de cambiar de vereda: “Mi viejo aprovechó una situación de que mi padrino se fue a vivir a Estados Unidos y no se despidió. Fanático de Boca, me dijo: ‘¿Ves? Eso hace un hincha de River’”, relató entre risas. Con el tiempo, aquella estrategia dio resultado y Mouche terminó convirtiéndose en un reconocido hincha del Xeneize.

Mouche eligió sus dos mejores de su carrera Su vínculo con Boca, además, quedó marcado por varios momentos importantes de su carrera. Entre los mejores goles que convirtió, Mouche eligió dos con la camiseta azul y oro: uno frente a Fluminense, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2012, y otro ante Independiente, en un partido que terminó con un fuerte escándalo.