River va por su tercer triunfo al hilo como visitante de Atlético Tucumán: formaciones, hora y TV

El River de Leonardo Ponzio, que ganó sus dos partidos como DT interino, buscará llevarse tres puntos fundamentales contra el duro equipo tucumano.

River y una visita clave a Atlético Tucumán por la fecha 9.

River Plate visitará este sábado a Atlético Tucumán, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita meterse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental Presidente José Fierro y se podrá ver a través de TNT Sports (Pack Fútbol). El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

El River de Ponzio quiere seguir de racha en Tucumán River llega a este encuentro en plena recuperación, ya que después de un espantoso inicio de campeonato que derivó en la renuncia del director técnico Eduardo Coudet, comenzó el interinato de Leonardo Ponzio, quien ya lleva dos importantes triunfo consecutivos en el cargo.

De esta manera, el Millonario alcanzó los 10 puntos y escaló hasta la décima posición, por lo que una nueva victoria lo metería en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B.

Leonardo Ponzio, invicto en el banco de River: dos partidos, dos triunfos como DT interino. Fotobaires Atlético Tucumán, por su parte, viene de ganarle 2-1 de manera agónica a Racing en el Cilindro de Avellaneda, resultado que le permitió alcanzar las 13 unidades y así ubicarse cuarto.