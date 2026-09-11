Un ex River reveló detalles de cómo comenzó la historia del container de Cantilo: "El primer día era una carpa"

El mediocampista recordó su salida de River y reveló cómo fueron los días que pasó apartado del plantel en el predio de Cantilo antes de llegar a Independiente.

El mediocampista habló sobre su salida de River y reveló cómo fueron los días que pasó apartado del plantel en el predio de Cantilo.

Horas después de que River Plate cerrara el container con la partida de Matías Viña a fútbol brasileño, otro de los futbolistas que estuvo marginado y entrenando en el predio de Cantilo rompió el silencio y contó detalles de los días que pasó entrenando en el polémico complejo en construcción. El mediocampista, que ahora volvió a Independiente, cuestionó la manera en la que se manejó su salida y recordó cómo comenzó la polémica situación del famoso container.

Maxi Meza rompió el silencio sobre su salida de River y contó cómo fueron los días que pasó apartado en Cantilo Maxi Meza y los días en Cantilo: "Un utilero nos consiguió el container", expresó. @RiverPlate Meza explicó que hasta último momento esperaba realizar la pretemporada con el plantel, aun sabiendo que la llegada de nuevos refuerzos podía relegarlo en la consideración del cuerpo técnico. Sin embargo, recibió la comunicación de que debía entrenarse en Cantilo. “Desde el primer día en que llegué a esa situación, le dije a mi representante: ‘Sacame de acá’. Por cómo me ofrecí al club en todo ese tiempo, no lo iba a aguantar, no lo merecía y por eso tomé la decisión inmediatamente”, contó en una entrevista con TyC Sports.

El futbolista también cuestionó que los jugadores apartados no pudieran realizar la pretemporada junto al resto del plantel y despedirse del club cuando les tocara buscar un nuevo destino. "Si nos comunicaban que no nos iban a tener en cuenta, pero que podíamos hacer la pretemporada, íbamos a estar dispuestos a entrenar y a ayudar a nuestros compañeros. Y también poder despedirnos, cuando nos tocara irnos. Ahí es donde está el error, creo que podría haber sido de otra manera", sostuvo.

El crudo testimonio de Maxi Meza sobre el polémico container Maxi Meza revelo detalles sobre el container en Cantilo. TyC Sports Sobre las condiciones en Cantilo, Meza reveló que la situación fue incluso más precaria durante las primeras horas. “Leo Ponzio siempre estaba ahí y teníamos charlas. El primer día había una carpa, justo en invierno. Había dos o tres bicicletas y la gente de Cantilo se ofreció a darnos el container”, relató. Según su explicación, un utilero consiguió ese espacio para los futbolistas y, con el paso de los días, lograron mejorar las condiciones: “Después, por intermedio del utilero, nos consiguieron un container más equipado, con ducha, una mesa y lugar para cambiarnos”.

Meza también remarcó que la situación fue especialmente complicada para aquellos jugadores que no tenían decidido abandonar River y debieron permanecer apartados mientras buscaban un nuevo club. “Para algunos chicos fue más difícil, no se querían ir porque no fue decisión de ellos ser separados del plantel. Por rendimiento uno lo acepta, pero no en esas condiciones. Eso fue lo difícil”, señaló. Además, contó que los futbolistas mantuvieron un grupo de WhatsApp y se acompañaron durante las negociaciones para encontrar nuevos destinos.