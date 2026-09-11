Boca venció 3-1 a Central Córdoba en la Bombonera, amplió su invicto y se acerca a la cima de la Zona A

El Boca alternativo jugó un partido convincente y se impuso al Ferroviario con un doblete de Ángel Romero y un tanto de Enner Valencia. Quedó a 3 de la punta.

El paraguayo Ángel Romero volvió a tener la chance como titular después de muchísimo tiempo y marcó el 1-0 en la primera que tocó.

Boca Juniors derrotó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles fueron convirtidos por Ángel Romero a los 5' del primer tiempo y a los 11' del segundo tiempo, y por Enner Valencia, a los 11 del primer período.

Tras una buena jugada de Sebastián Villa, que encontró a Lautaro Blanco por izquierda, este lanzó un centro al área chica y Ángel Romero, de primera, definió de zurda. Boca ganaba desde el vestuario.

Ángel Romero no perdonó y facturó el 1-0 de Boca Gol de Ángel Romero para el 1-0 de Boca ESPN Apenas dos minutos después, se salvó Boca. Diego Barrera fabricó una muy buena acción individual por izquierda, gambeteó a Figal y remató sobre el palo izquierdo de Brey. El conjunto santiagueño tuvo el empate pero no pudo concretar.

Sin embargo, sobre los 11', Dylan Gorosito se escapó muy bien por derecha, tiró un centro pasado al segundo palo, rasante. Y allí apareció Enner Valencia para empujarla con el arco vacío y convertir su primer tanto con la camiseta xeneize.