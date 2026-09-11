Boca venció 3-1 a Central Córdoba en la Bombonera, amplió su invicto y se acerca a la cima de la Zona A
El Boca alternativo jugó un partido convincente y se impuso al Ferroviario con un doblete de Ángel Romero y un tanto de Enner Valencia. Quedó a 3 de la punta.
Boca Juniors derrotó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Los goles fueron convirtidos por Ángel Romero a los 5' del primer tiempo y a los 11' del segundo tiempo, y por Enner Valencia, a los 11 del primer período.
Tras una buena jugada de Sebastián Villa, que encontró a Lautaro Blanco por izquierda, este lanzó un centro al área chica y Ángel Romero, de primera, definió de zurda. Boca ganaba desde el vestuario.
Ángel Romero no perdonó y facturó el 1-0 de Boca
Apenas dos minutos después, se salvó Boca. Diego Barrera fabricó una muy buena acción individual por izquierda, gambeteó a Figal y remató sobre el palo izquierdo de Brey. El conjunto santiagueño tuvo el empate pero no pudo concretar.
Sin embargo, sobre los 11', Dylan Gorosito se escapó muy bien por derecha, tiró un centro pasado al segundo palo, rasante. Y allí apareció Enner Valencia para empujarla con el arco vacío y convertir su primer tanto con la camiseta xeneize.
Enner Valencia marcó su primer gol en Boca
Cuando se jugaban 15 minutos, Boca casi marca el tercero. Abajo del arco, Sebastián Villa desperdició una chance única de ampliar la ventaja, después de una pelota muy bien recuperada por un activo Enner Valencia.
Boca siguió siendo superior y sobre los 11 minutos del complemento Ángel Romero sacó un tremendo remate desde afuera del área y la clavó en el ángulo superior derecho del arco de Alan Aguerre. Golazo.
Ángel Romero marcó el tercero de Boca y el primer doblete personal
El equipo santiagueño anotó a los 44 minutos del segundo tiempo tras un buen desvío de Cuitiño.
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