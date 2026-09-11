Qué dijo de "nuevo" Guillermo Barros Schelotto sobre el fallo de Vélez-Boca por la Copa Argentina

Guillermo Barros Schelotto habló tras el empate de Vélez ante Newell's y volvió a referirse al reclamo contra Boca por la Copa Argentina.

Guillermo Barros Schelotto volvió a hablar del reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina y dejó una respuesta breve sobre el fallo.

Después del empate 1-1 ante Newell's en Rosario, que llegó en el tiempo de descuento y le impidió a Vélez quedarse con los tres puntos, Guillermo Barros Schelotto volvió a ser consultado por el reclamo del Fortín contra Boca por la Copa Argentina.

El entrenador de Vélez habló sobre el expediente que analiza el Tribunal de Disciplina de la AFA por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido que Boca le ganó al conjunto de Liniers por penales. La entidad velezana presentó formalmente su protesta y solicitó que se le dé por ganado el encuentro y se le reconozca la clasificación a los cuartos de final.

Guillermo Barros Schelotto volvió a hablar del reclamo de Vélez contra Boca por la Copa Argentina y dejó una respuesta breve #Vélez | Guillermo Barros Schelotto habló sobre la situación del pedido ante Boca Juniors y la pelea de su equipo en la Tabla anual. pic.twitter.com/KY4BGBvLil — Francisco Corvoisier (@FranCorvoisier) September 12, 2026 Esta vez, el Mellizo se mostró mucho más cauto que en su anterior referencia al tema. "Con respecto a ese partido, todos sabemos en la situación que está. La AFA tiene que definir...", respondió cuando le preguntaron por la postura de Vélez. El Tribunal de Disciplina ya le dio traslado del expediente a Boca y el Xeneize cuenta con cinco días para presentar su descargo.

La situación se originó luego del encuentro de octavos de final de la Copa Argentina, en el que Boca se impuso 4-3 por penales tras igualar 0-0 durante los 90 minutos. Vélez sostiene que el Xeneize incurrió en una alineación indebida al incluir seis extranjeros en la planilla oficial, cuando el club de Liniers entiende que el límite reglamentario es de cinco. Entre los jugadores anotados estuvieron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

El polémico empate de Vélez ante Newell's EL ENOJO DEL MELLIZO TRAS EL PITAZO FINAL: Guillermo fue a reclamarle a Ramírez luego del empate agónico de Newell’s en Rosario.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/QWP9DrJgqI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026 La consulta sobre Boca llegó después de otra situación polémica para Vélez. En el cierre del partido ante Newell's, Nicolás Ramírez sancionó una mano de Lucas Robertone que derivó en el tiro libre que Alan Soñora convirtió para establecer el 1-1 definitivo. Guillermo consideró que hubo contacto con la mano, aunque puso en duda el criterio aplicado por el árbitro: "Creo que le pegó en la mano. Pero a veces cuando pega en otra parte y después en la mano no se cobra. No sé bien qué dice el reglamento".