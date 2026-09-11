Mastantuono se lució con un hat-trick en la goleada de Fiorentina y superó una marca que tenía Messi

Mastantuono marcó tres goles en el contundente triunfo ante Venezia por la cuarta fecha de la Serie A. Mateo Pellegrino completó la goleada con el último tanto.

Franco Mastantuono festeja uno de sus tres goles frente al Venezia por la Serie A.

Franco Mastantuono anotó tres tantos para la Fiorentina en la victoria 4 a 2 ante el Venezia. El restante gol también fue de un argentino: Mateo Pellegrino, ex Vélez, Estudiantes y Platense. El ex River, que está cedido a préstamo desde el Real Madrid, no convertía desde el pasado 21 de enero en la goleada 6 a 1 del Merengue ante el Mónaco.

Con 19 años y 28 días de edad, Mastantuono se convirtió en el argentino más joven en marcar un triplete en una de las 5 ligas top de Europa. Superó el récord de Leo Messi, que con 19 años y 259 días le hizo tres goles al Real Madrid en un empate 3-3 del Barcelona por La Liga.

La gran actuación del delantero argentino de 19 años llega en un momento importante en el que no había comenzado bien su estadía en la Fiorentina. Desde su debut, el conjunto italiano sufrió tres derrotas consecutivas ante Roma, Frosinone y Torino.

Los primeros dos goles de Mastantuono fueron en el lapso de 1 minuto y medio. A los 28 del primer tiempo, encaró desde la derecha, se jugó la individual enganchando para adentro y colocó la pelota ajustada al palo izquierdo del arquero, por bajo.

El 1-1, con su marca registrada ¡¡EL PRIMER GOL DE MASTANTUONO EN LA FIORENTINA FUE UNA BELLEZA!! Enganche hacía adentro y fierrazo al primer palo, desde afuera del área, para poner el 1-1 de la Viola ante Venezia por la Serie A.Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gm5ZPqEwdw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 11, 2026 Enseguida, a los 29.30, el jugador le pasó a toda velocidad por derecha a un compañero que recuperó un balón por el medio. Tras recibir en el borde el área, se perfiló y metió la pelota también rasante pero al otro palo. La ráfaga de Mastantuono en la primera parte fue clave porque significó la remontada de Fiorentina, que perdía 1 a 0 por el tanto de Adams, minutos atrás.