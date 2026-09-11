La primera prueba del Madring en Fórmula 1: qué dijeron los pilotos del circuito "asesino de coches"

Madring completó este viernes su estreno oficial en la Fórmul a 1 con las dos primeras sesiones de entrenamientos del Gran Premio de España . Después de las advertencias previas que lo habían señalado como un posible “asesino de coches”, los pilotos finalmente pudieron comprobar en pista qué tan exigente es el nuevo circuito de Madrid.

El trazado de 5,4 kilómetros combina características propias de un circuito urbano con varias curvas de media y alta velocidad, además de contar con escasas escapatorias en algunos sectores. El primer contacto permitió confirmar que el margen para cometer errores será reducido, aunque también aparecieron valoraciones positivas sobre el desafío que propone la pista.

Oscar Piastri, que terminó quinto en la jornada, fue uno de los pilotos que destacó la exigencia del circuito . “Sinceramente, es más difícil que algunas pistas”, señaló el australiano, que también explicó cómo cambia la percepción del trazado cuando se consigue encontrar el ritmo.

“Hay muchas secciones aquí en las que no es que estés rozando los muros, sino que estás girando o dirigiéndote hacia ellos y luego tienes que evitarlos. Así que eso hace que las cosas sean bastante complicadas. Todos siguen poniéndose al día, pero cuando entras en un ritmo decente en una vuelta, se disfruta bastante”, agregó Piastri.

Las zonas de frenada combinadas fueron uno de los principales problemas durante las dos sesiones, en las que los pilotos debieron controlar los bloqueos y adaptarse a una pista cuyo nivel de agarre fue cambiando rápidamente. El desgaste de los neumáticos y el tráfico también aparecieron entre las variables que pueden complicar el fin de semana.

La jornada de Fórmula 1 tuvo un accidente en la segunda práctica, protagonizado por Arvid Lindblad con su Racing Bulls. Más allá de ese incidente, la actividad se completó sin mayores inconvenientes, aunque George Russell volvió a remarcar una de las características que más había generado atención antes del estreno.

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El piloto de Mercedes definió al Madring como un “circuito de muy alto riesgo” y también advirtió que adelantar podría ser “muy difícil”, una sensación que compartieron varios integrantes del paddock.

Elogios para el trazado y una primera sorpresa

Charles Leclerc tuvo una valoración más positiva después de completar sus primeras vueltas. “Fue emocionante conducir hoy en el circuito de Madrid. Es una pista urbana exigente, que es el tipo que suelo disfrutar, y esta no es una excepción”, afirmó el piloto de Ferrari.

El monegasco también quedó sorprendido por el nivel de adherencia encontrado desde el primer día. “Me impresionó bastante la cantidad de agarre que ya había, teniendo en cuenta que es una pista completamente nueva y con no demasiada goma depositada hasta ahora”, explicó.

Sergio Pérez fue todavía más elogioso con Madring. El mexicano, que compite para Cadillac y reside en Madrid, destacó tanto el trazado como el entorno del nuevo Gran Premio. “Sí, una pista realmente genial, un recinto muy bonito”, dijo Pérez. “Estoy muy feliz de estar aquí en Madrid. Creo que definitivamente esta se va a convertir en la mejor carrera de Europa”.

El piloto de Cadillac, sin embargo, también anticipó un fin de semana con mucha actividad en pista. “Va a ser una clasificación caótica mañana y, obviamente, una carrera muy caótica el domingo, así que pueden pasar muchas cosas. Tengo muchas ganas y, como equipo, solo tenemos que asegurarnos de ser capaces de ejecutar un fin de semana perfecto”.

El mexicano Sergio Pérez fue uno de los pilotos que elogió al Madring. EFE

Verstappen mantiene sus reparos y Alonso apunta a otro problema

Max Verstappen, en cambio, no modificó su postura sobre los circuitos urbanos después de probar Madring. El tetracampeón del mundo volvió a dejar claro que prefiere los trazados tradicionales, aunque reconoció el trabajo realizado en la construcción del circuito madrileño.

“Sí, no lo sé. No soy fan de los circuitos urbanos, así que eso nunca, nunca cambiará”, sostuvo el piloto de Red Bull. “Siempre preferiré conducir en una pista como Spa. Quiero decir, por cómo han construido todo, creo que han hecho un muy buen trabajo. Pero no soy fan de los circuitos urbanos”.

Fernando Alonso también encontró un desafío diferente durante el primer día. El español tuvo un problema de embrague en la FP2, pero pudo regresar a pista y completó la segunda mitad de la sesión. Su principal preocupación estuvo relacionada con la gestión de los neumáticos y la energía.

Madring pasó su primera prueba en la Fórmula 1. EFE

“Siempre va a ser complicado acertar con la temperatura de los neumáticos, el estado de carga de la batería al final de la vuelta”, explicó Alonso. “A veces, si haces un estilo de conducción diferente en las últimas curvas, parece que somos muy sensibles a eso con la unidad de potencia Honda”.

Colapinto, después de la segunda práctica libre, resumió: “Es una pista difícil, especialmente de pasar. Es imposible prácticamente pasar a nadie, así que veremos qué pasa el domingo".

Después del primer contacto, Madring dejó una conclusión que conecta con las advertencias previas: el circuito recibió elogios por su diseño, pero también confirmó que exige precisión y deja poco margen para el error. La clasificación será la primera instancia en la que los pilotos deberán llevar ese límite todavía más lejos.