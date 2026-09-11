Fórmula 1 en Argentina: obras, reuniones y una fecha en el horizonte

La posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a correr en Argentina suma nuevas gestiones. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club Argentino (ACA) trabajan para acercar posiciones con Liberty Media, mientras el Autódromo de Buenos Aires continúa con las obras que permitirán recibir nuevamente al MotoGP en 2027.

El objetivo de mayor alcance es recuperar una fecha de la máxima categoría . En ese escenario, los impulsores de la iniciativa manejan una fecha tentativa, aunque todavía no existe un acuerdo que confirme el regreso de la Fórmula 1 al país.

Eduardo Baca, presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, adelantó que habrá contactos con representantes de Liberty Media durante este fin de semana y explicó que también participarán funcionarios del Gobierno porteño.

En diálogo con Carburando Radio, Baca explicó cuál es el próximo paso de las gestiones y vinculó directamente esas conversaciones con la posibilidad de que Buenos Aires vuelva a integrar el calendario de la Fórmula 1 .

“Este fin de semana está viniendo gente del Gobierno de la Ciudad (Autónoma de Buenos Aires) también. Creo que van a haber reuniones con Liberty para seguir acercando posiciones para la alternativa de tener una fecha de Fórmula 1, que seguramente si se da y los promotores se ponen de acuerdo será en 2028” .

El dirigente también destacó el avance de los trabajos en el autódromo y señaló que el escenario estará operativo a partir de marzo, con algunas mejoras que ya fueron planificadas pensando en las exigencias de la Fórmula 1.

Avanzan las obras en el Autódromo de Buenos Aires

La evaluación favorable que recibió el autódromo

Otro elemento que aparece en las gestiones es la evaluación realizada por la FIA. Durante una inspección desarrollada en el marco de la asamblea del organismo, el responsable de las revisiones de circuitos recorrió las instalaciones y, según Baca, se llevó una impresión positiva del avance de las obras.

“Hubo una inspección de la FIA durante la asamblea, de la persona que está a cargo de la inspección de circuitos, y se llevó una impresión muy favorable de lo que se está haciendo y el avance que tiene la obra, que es buena. La gente de Seguridad de la FIA se fue muy bien impresionada”.

La inspección no implica una confirmación de que la Fórmula 1 regresará a Argentina, pero representa un dato favorable para el proyecto. Ahora, las conversaciones con Liberty Media y el acuerdo con los promotores serán determinantes para saber si Buenos Aires puede convertirse nuevamente en sede de un Gran Premio, con 2028 como posible horizonte.