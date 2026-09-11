Boca recibió una consulta del Rojo y respondió con una propuesta inesperada antes del cierre del mercado

Independiente consultó por Milton Giménez y Boca respondió con una propuesta inesperada que involucraba a uno de los futbolistas del Rojo.

Boca recibió una consulta de Independiente por un futbolista y respondió con una propuesta inesperada: un trueque.

Boca Juniors continúa atento a los últimos movimientos del mercado de pases y, aunque el margen para realizar incorporaciones es cada vez menor, todavía aparecen consultas por algunos de sus futbolistas. En ese contexto, el Xeneize recibió un pedido de Independiente que derivó en una respuesta inesperada por parte del club de La Ribera.

Según reveló el periodista Marcos Bonacore, de TNT Sports, el Rojo consultó por las condiciones para llevarse a préstamo a Milton Giménez. El delantero perdió protagonismo en la consideración de Rodolfo Arruabarrena y su futuro fue uno de los temas que se mencionaron durante el mercado. De hecho, el atacante ya había tenido participación en partidos importantes de Boca durante la temporada.

La propuesta de Boca a Independiente Milton Giménez no es tenido en cuenta por el Vasco Arruabarrena e Independiente preguntó condiciones para llevárselo. Fotobaires Ante la consulta, Boca no habría avanzado directamente con un préstamo, sino que habría respondido con una contraoferta que involucraba a un futbolista del plantel de Independiente. La propuesta del Xeneize habría sido un trueque mano a mano entre Milton Giménez y Santiago Montiel.

Montiel es una pieza del plantel de Independiente y tiene contrato con el club de Avellaneda hasta diciembre de 2028. El delantero llegó al Rojo en 2024 procedente de Argentinos Juniors y actualmente utiliza la camiseta número 7. Sin embargo, de acuerdo con la versión difundida, desde Independiente no hubo una respuesta favorable a la propuesta y la operación no avanzó.