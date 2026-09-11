US Open devaluado: por qué las entradas para las semifinales se consiguen desde apenas 30 dólares

La semifinal entre Alexander Zverev y Karen Khachanov en el US Open quedó marcada por un dato que refleja el escaso interés que despertó el partido entre el público: a pocas horas de su comienzo, las entradas más económicas en el mercado de reventa se ofrecían por apenas 30 dólares.

El alemán, número 2 del mundo, se enfrentará al ruso, ubicado en el puesto 50 del ranking ATP , en la primera semifinal masculina de este viernes. Por la noche será el turno de los estadounidenses Ben Shelton, número 9, y Frances Tiafoe, número 12, en un duelo que mantiene una demanda mayor.

Según los valores registrados en Ticketmaster, las localidades más baratas para Zverev-Khachanov rondaban los 30 dólares en la reventa. Ese precio es similar al de una entrada oficial para acceder al complejo del Abierto de Estados Unidos, aunque esta última no permite ingresar a la cancha donde se disputa el encuentro.

La diferencia es todavía más significativa si se compara con los valores que tenían esas localidades cuando comenzó el torneo, el pasado 30 de agosto. Según SeatData.io, que realiza un seguimiento diario del mercado de reventa, las entradas correspondientes a esa sesión llegaron a superar los 240 dólares.

La fuerte reducción refleja cómo cambió la demanda a medida que avanzó el cuadro masculino. La ausencia de Jannik Sinner, número 1 del mundo , la eliminación de Novak Djokovic y la salida de Carlos Alcaraz en los cuartos de final modificaron las expectativas iniciales del público.

En ese contexto, Khachanov llegó a las semifinales como el quinto jugador masculino con peor ranking en la historia del US Open en alcanzar esta instancia. Frente a él estará Zverev, uno de los principales favoritos que todavía permanece en carrera por el título.

Zverev, uno de los semifinalistas del US Open. EFE

Cuánto cuestan las entradas para la otra semifinal

El contraste con la segunda semifinal masculina es evidente. Aunque las entradas para Shelton y Tiafoe también bajaron respecto de los valores registrados al comienzo del torneo, las localidades más económicas todavía rondan los 262 dólares en la reventa.

Dos semanas atrás, esos tickets alcanzaban los 370 dólares. La caída fue considerablemente menor que la registrada para Zverev-Khachanov, una diferencia que expone el distinto nivel de interés que generan ambos partidos entre los espectadores.