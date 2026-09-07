Francisco Cerúndolo se despidió del US Open: cayó ante Blockx y no pudo llegar a cuartos de final

Francisco Cerúndolo perdió ante el belga Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 y quedó eliminado en los octavos de final del US Open.

Francisco Cerúndolo cayó ante Blockx, de apenas 21 años, quien se convirtió en el primer belga en alcanzar los cuartos de final del Grand Slam neoyorquino.

Francisco Cerúndolo no pudo cerrar de la mejor manera su gran recorrido en el US Open. El porteño cayó ante Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5, después de 3 horas y 16 minutos de partido, y quedó eliminado en los octavos de final. El argentino, que venía de protagonizar uno de los grandes golpes del torneo al vencer a Taylor Fritz, volvió a quedarse a las puertas de una instancia inédita en un Grand Slam.

El encuentro tuvo varios cambios de rumbo. Cerúndolo arrancó impreciso y cedió rápidamente su saque, aunque recuperó el quiebre en el game siguiente. Blockx volvió a golpear para ponerse 3-2 y terminó llevándose el primer parcial por 6-3. El belga incluso recibió atención médica por un dolor en la zona dorsal, situación que generó preocupación, aunque pudo continuar sin evidenciar grandes limitaciones.

Alexander Blockx hizo historia en el US Open AlexanderBlockx, de apenas 21 años, dio el golpe y se convirtió en el primer tenista belga en alcanzar los cuartos de final del Grand Slam neoyorquino. EFE El argentino reaccionó en el segundo set y mostró una versión mucho más agresiva. Encontró profundidad con su derecha, presionó sobre el saque de Blockx y consiguió el quiebre que le permitió tomar ventaja. Después sostuvo su servicio cuando más lo necesitaba y cerró el parcial 6-4 para igualar el partido. Sin embargo, el tercer set volvió a ser cuesta arriba: Cerúndolo recuperó un quiebre después de quedar 3-1 abajo, pero en el tramo decisivo una doble falta le permitió al belga quedarse con el parcial por 7-5.

Cerúndolo se despidió del US Open en octavos de final tras caer ante Alexander Blockx en un partidazo de más de 3 horas Fran Cerúndolo se despidió en octavos del US Open ESPN El cuarto set fue todavía más cerrado. Cerúndolo tuvo que levantar varias situaciones comprometidas con su saque y consiguió mantenerse con vida hasta el 5-5. Pero Blockx no cedió bajo presión, sostuvo su servicio y volvió a poner al argentino contra las cuerdas. Con 5-6 y 15-40, Cerúndolo no pudo evitar el desenlace: una derecha que se fue larga selló la victoria del belga y terminó con la ilusión del argentino en Nueva York.

Más allá de la derrota, Cerúndolo completó su mejor actuación en este US Open y llegó por primera vez a los octavos de final del torneo. Blockx, en tanto, hizo historia: con su victoria se convirtió en el primer tenista belga en alcanzar los cuartos de final del Grand Slam neoyorquino. El europeo, de 21 años y 34° del ranking, ahora espera por el ganador del duelo entre el estadounidense Learner Tien y el ruso Karen Khachanov.