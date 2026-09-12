El detalle a mejorar que remarcó Arruabarrena pese al triunfo de Boca: "Es el alma de defensor que tengo"

Boca consiguió un sólido triunfo por 3-1 ante Central Córdoba en La Bombonera por la fecha 9 del Clausura, pero Arruabarrena encontró un aspecto para corregir.

Boca ganó 3-1 y Arruabarrena destacó el rendimiento de sus jugadores, pero marcó un aspecto que no le gustó.

Boca consiguió un sólido triunfo por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera por la novena fecha del Torneo Clausura, pero Rodolfo Arruabarrena encontró un aspecto para corregir. El entrenador destacó el rendimiento de los futbolistas que tuvieron su oportunidad, aunque se quedó con la sensación de que el equipo debía terminar con el arco en cero.

El Xeneize tuvo un arranque contundente y se puso rápidamente en ventaja con un gol de Ángel Romero. Poco después, Enner Valencia convirtió su primer tanto con la camiseta azul y oro y el paraguayo volvió a aparecer en el complemento para marcar el tercero. Central Córdoba descontó sobre el final, cuando Boca ya tenía prácticamente asegurada la victoria.

El aspecto que Arruabarrena quiere corregir en Boca La preocupación de Arruabarrena pese al triunfo de Boca TNT Sports “Faltó el cero en el arco. Se los he comentado. Me hubiese gustado terminar 3-0. Es el alma de defensor que tengo”, explicó Arruabarrena en conferencia de prensa. Más allá del gol recibido, el técnico valoró la actuación de los futbolistas que tuvieron la posibilidad de sumar minutos y consideró que el encuentro sirvió para sacar conclusiones de cara a lo que viene.

“Los tres puntos son muy importantes por la Tabla Anual, todo lo que significan los puntos en nuestra cancha. La mayoría tuvieron un buen rendimiento. Me demuestran que quieren estar. El equipo fue serio de entrada”, señaló el entrenador, que decidió realizar una rotación importante pensando también en el compromiso internacional. Boca presentó nueve cambios respecto del partido anterior.