Un Boca alternativo recibe a Central Córdoba pensando en la revancha contra San Pablo: hora y cómo ver en vivo

Pensando en la vuelta frente al conjunto brasileño, el Boca de Arruabarrena saldrá a la Bombonera con un once alternativo para medirse ante el Ferroviario.

Boca Juniors recibirá este viernes a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de afianzarse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Yamil Possi, y se podrá ver a través de ESPN Premium.

Boca, con un once alternativo, quiere volver a sumar de a tres Boca llega a este encuentro luego de la muy valiosa victoria 1-0 conseguida sobre San Pablo de Brasil este martes, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Miguel Merentiel ya convirtió el 1-0 de Boca y lo festeja con su compatriota Lozano. EFE Con la mirada puesta en el encuentro de vuelta, el director técnico, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, iría con un equipo alternativo con el objetivo de darle descanso a los que suelen ser titulares. De todas maneras, Boca no se puede confiar en el Torneo Clausura, ya que ocupa el octavo puesto en la Zona A con 11 puntos y un resultado adverso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

Central Córdoba quiere dar el golpe en la Bombonera Central Córdoba (SdE), por su parte, tuvo un muy flojo inicio de campaña en este Torneo Clausura, en el que solo sumaron siete puntos y están decimocuartos en la Zona A.