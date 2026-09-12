¡El errado del año! Un ex Boca se perdió un gol insólito en Inglaterra y el video recorre el mundo

Un delantero surgido de las Inferiores del Xeneize se hizo viral por desperdiciar un gol inexplicable. Para su suerte, su equipo ganó.

Luis Vázquez tuvo una de esas chances que parecen imposibles de desperdiciar. Sin embargo, el delantero formado en Boca recibió un rebote con el arco libre y la mandó por arriba. El video no tardó en hacerse viral.

El insólito episodio ocurrió este sábado, en el partido entre su Birmingham City y Derby County, por la séptima fecha del Championship, la Segunda División de Inglaterra. El equipo del ex Xeneize se imponía 2-1, resultado que terminaría siendo definitivo, cuando llegó una oportunidad inmejorable para liquidar la historia.

Un compañero de Vázquez remató y el arquero dejó la pelota picando. El goleador de 25 años quedó solo, de frente al arco y sin oposición. Todo parecía dado para el primer gol con la camiseta del Birmingham. Pero, en el momento de definir, ¡la tiró por arriba del travesaño!

La reacción fue inmediata: el 32 se agarró la cabeza, no podía creer lo que acababa de pasar y se lamentó por el tremendo fallo. Una escena que rápidamente comenzó a circular por Inglaterra y que recorrió las redes de todo el mundo.

Video: el insólito errado de Luis Vázquez en el triunfo del Birmingham El errado de Luis Vázquez en Birmingham-Derby County. El delantero todavía no pudo convertir desde su llegada al ascenso inglés, donde acumula nueve partidos jugados. Esta es su primera temporada en el Birmingham, que se lo compró al Anderlecht por 3.5 millones de euros. En el equipo belga, Vázquez disputó 116 encuentros y marcó 18 goles.