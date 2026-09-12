No se vio en TV: la insólita reacción del árbitro Falcón Pérez al golazo de Ángel Romero en Boca-Central Córdoba

Ángel Romero fue una de las figuras de Boca en el triunfo 3-1 ante Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El paraguayo marcó dos goles en la Bombonera, aunque el segundo tuvo un detalle especial que pasó inadvertido durante la transmisión televisiva.

El volante abrió el marcador antes de los cinco minutos y volvió a aparecer en el complemento. A los 10 minutos del segundo tiempo, cuando el Xeneize ya ganaba 2-0, recibió la pelota y no dudó: sacó un potente remate desde afuera del área que sorprendió a Alan Aguerre y terminó dentro del arco.

"Recibí solo, vi adelantado al arquero y pateé", explicó Romero al describir la jugada que le permitió completar su doblete. Después de festejar el gol junto a sus compañeros, el paraguayo emprendió el regreso hacia su campo para el saque de mitad de cancha.

Fue entonces cuando ocurrió una situación llamativa. Mientras Romero se dirigía hacia su campo, Yael Falcón Pérez se acercó al futbolista, lo saludó y lo felicitó por el espectacular remate que acababa de convertir. La reacción del árbitro sorprendió por tratarse de una situación poco habitual durante un partido, aunque no es la primera vez que un juez reconoce la calidad de un gol incluso dentro del fútbol argentino.

Más allá de ese momento, Romero terminó siendo una pieza importante para la victoria de Boca, que también contó con un gol de Enner Valencia. El triunfo le permitió al equipo ubicarse quinto en la Zona A y mantenerse dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Después del encuentro, el paraguayo destacó la importancia del resultado pensando en el próximo desafío internacional. "Hoy fue un partido aparte de la victoria, importante para lo que nos veníamos jugando, para ganar confianza, se viene un partido complicado que queremos llevarnos la clasificación ante un equipo brasilero, estadio difícil pero tenemos la capacidad para clasificar", comentó Romero en ESPN.

"Me sentí muy bien hoy con mis compañeros, hace un tiempo que no venía de titular pero siempre trabajando y a punto en lo físico para cuando me tenía que tocar, pude ayudar al equipo", completó el futbolista.