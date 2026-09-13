Racing perdió 2-1 contra Huracán y continúa hundiéndose en el fondo la tabla

Racing no encuentra un respiro en medio de la crisis deportiva que transita y este domingo perdió 2-1 contra Huracán -que no ganaba desde el clásico contra San Lorenzo - en el Tomás Adolfo Ducó por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2026 .

En un partido de ida y vuelta, el Globo de Parque Patricios se quedó con tres puntos de oro gracias a los goles de Facundo Waller y Jordy Caicedo en el segundo tiempo. Para la Academia, Ulises Ortegoza había marcado el empate parcial, pero no fue suficiente.

La primera llegada del partido fue del local a los 12 minutos, con un centro bajo al primer palo que el delantero Jordy Caicedo pudo controlar y rematar de volea, aunque su tiro se fue alto y desviado. El cuadro de Avellaneda no llegó con peligro hasta los 18', cuando el delantero Adrián "Maravilla" Martínez pudo controlar de pecho y rematar de volea un centro desde la derecha, pero su tiro salió centralizado y no representó inconvenientes para el arquero Hernán Galíndez.

WALLER METIÓ EL 1-0 PARA HURACÁN El mediocampista del Globo aprovechó un gran centro de Blondel y puso el primero de su equipo ante Racing. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/zSTqDqQmNu

Un minuto más tarde, el defensor Matías Pérez definió con un gesto técnico similar luego de un centro pinchado, aunque su tiro pegó en un marcador rival. Racing volvió a llegar con claridad a partir de los centros cuando iban 32', con una pelota colgada al segundo poste que habilitó el cabezazo de Matías Pérez, el cual fue despejado por el defensor Fabio Pereyra sobre la línea.

En su primera llegada del complemento, a los 53 minutos y luego de un remate errado por el volante Facundo Kalinger, el lateral Lucas Blondel cruzó un centro buscapié incisivo que encontró el pie de Facundo Waller, quien marcó el 1-0. Solo seis minutos tuvieron que pasar para que llegue la igualdad parcial, con una volea de Ulises Ortegoza que cruzó la línea de gol tras un desvío.

En 59', el carrilero Ignacio Rodríguez condujo por el centro y filtró para habilitar al mediocampista Gastón Lodico, quien quedó mano a mano y cruzó un remate bajo, apenas desviado. Solo tres minutos después, tras un remate del atacante Jordy Caicedo que pegó en el travesaño del arquero Facundo Cambeses, el rebote fue cabeceado ante el arco semivacío por Kalinger, aunque Matías Pérez pudo despejar de cabeza sobre la línea.

El gol de Caicedo para el 2-1 de Huracán

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A los 78 minutos, el extremo Thaiel Peralta consiguió superar a su marcador por el costado izquierdo y metió un nuevo centro buscapié, para que Caicedo apenas tenga que poner el pie y así marcar el 2-1 para el conjunto quemero. En 87', Matko Miljevic controló al borde del área grande y sacó un derechazo cruzado que salió muy ajustado contra el poste, aunque el guardameta Hernán Galíndez alcanzó a despejarlo con una estirada destacada.

La derrota hunde aún más a Racing en el último lugar de la Zona B, con 5 puntos en 9 fechas, mientras que el equipo Huracán llegó al noveno lugar, cortando una racha de cuatro partidos sin triunfos, con 13 unidades. En la próxima fecha, el equipo de Juan Pablo Vojvoda, que camina sobre la cornisa, visitará a Sarmiento el viernes 18 de septiembre desde las 21:15, mientras que el de Diego Martínez jugará como visitante ante River, el sábado 19 a partir de las 19:00.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Huracán - Racing Club