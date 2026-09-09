Copa Argentina: Banfield venció a Riestra por penales y espera en semifinales por Racing o Boca... ¿o Vélez?

Por los cuartos de final, Banfield se impuso 7-6 en la tanda sobre Riestra tras igualar 1-1 en los 90 minutos y se convirtió en el primer semifinalista.

Por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, Banfield venció este miércoles a Deportivo Riestra en el Estadio Alfredo Martín Beranger de Temperley. De este modo, se convirtió en el primer clasificado a las semifinales, en las que espera al ganador de Racing contra Boca Juniors, ¿ o será Vélez Sarsfield el rival de la Academia?

El Malevo comenzó ganando con un gol de Ángel Stringa sobre el cierre del primer tiempo, pero el Taladro encontró la igualdad en los pies de Tomás Adoryan en el arranque del complemento. Tras mantenerse el 1-1 al finalziar los 90 minutos, el elenco verdiblanco, vestido de negro para la ocasión, se impuso 7-6 en una gran tanda de penales en la que Diego Rodríguez le atajó el último disparo a Carlos Quintana.

El gol de Stringa para el 1-0 de Deportivo Riestra ¡RIESTRA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 45', Stringa puso el 1-0 ante Banfield en los cuartos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/lGDtHF3MtX — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2026 En una primera mitad pareja y de ida y vuelta, el equipo de Pedro Troglio fue superior y tuvo una nutrida cantidad de jugadas de peligro, aunque el conjunto de Nueva Pompeya pudo golpear en una de las pocas veces en las que pisó el área rival.

La mejor llegada de Banfield en el primer tiempo se dio a los 43 minutos y estuvo en pies del volante Lautaro Gómez, que buscó el ángulo con un zurdazo desde afuera del área pero el arquero Marino Arzamendia llegó a mano cambiada para meter un manotazo salvador. En tiempo cumplido, un nuevo pelotazo al área de Riestra fue bajado de cabeza por Alonso para la llegada del carrilero Ángel Stringa, que abrió el marcador con un remate alto.

En la segunda parte, el dominio del equipo del sur continuó y se hizo notar desde el principio, cuando llegó el gol del empate, el cual llegó en el quinto minuto del complemento y con la misma fórmula que su rival: el delantero Alexander Machado bajó una pelota alta para Tomás Adoryan, que improvisó una tijera para marcar el 1-1.