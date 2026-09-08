El detalle desconocido en la planilla que ayudaría a Boca a que la AFA no le dé el partido por perdido ante Vélez

Más allá de la no participación del sexto extranjero, Boca cuenta con otro argumento extra que refuerza su defensa ante el Tribunal de Disciplina.

Boca, con todas las de ganar en el Tribunal de Disciplina de la AFA.

El reclamo de Vélez por la inclusión de seis extranjeros en el partido ante Boca Juniors de Copa Argentina tiene todavía varias aristas por resolver. Y mientras la AFA analiza el planteo del Fortín, apareció un detalle de la planilla oficial que puede convertirse en un elemento más para la defensa del Xeneize.

La cuestión es concreta: los seis extranjeros de Boca estaban claramente identificados en la planilla presentada antes del partido. Los futbolistas aparecían destacados en azul, por lo que la condición de cada uno podía advertirse a simple vista al momento de controlar la nómina.

El argumento extra que refuerza la defensa de Boca Pero lo llamativo no termina ahí. Esa planilla fue avalada tanto por el delegado de Vélez como por el veedor de la AFA, y ninguno de los dos realizó una objeción por la presencia de seis extranjeros en el listado. Es decir, el documento estuvo disponible y fue revisado antes del encuentro sin que se formulara un reclamo en ese momento.

La planilla oficial del cruce Boca-Vélez, con los futbolistas extranjeros destacados en azul. De todos modos, este punto no es el que definiría la postura del Tribunal de Disciplina. El argumento de mayor peso pasa por otro lado: Ángel Romero, quien completaba el sexto extranjero de Boca, nunca ingresó al campo de juego. El paraguayo permaneció entre los suplentes durante todo el partido y, por lo tanto, no tuvo participación efectiva.

La eventual irregularidad quedaría circunscripta a una cuestión administrativa ya que no tuvo incidencia en el desarrollo del partido. Por eso, la interpretación que se analiza es que no correspondería darle los tres puntos a Vélez.