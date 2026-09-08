Revelaron cuándo se conocerá el fallo del Tribunal de la AFA por la protesta de Vélez contra Boca

Berlanga, presidente de Vélez, adelantó la fecha en la que la AFA definirá si le dará la clasificación al cuadro de Liniers o si mantendrá a Boca como vencedor.

De manera impensada, el triunfo de Boca Juniors ante Vélez Sarsfield por los octavos la Copa Argentina quedó marcado por la polémica, debido a la inclusión de 6 futbolistas extranjeros en la nómina, cuando el máximo permitido es de 5, tanto en los reglamentos de la AFA como en el convenio de Futbolistas Agremiados.

En Liniers no tardaron en alzar la voz e hicieron un reclamo formal ante el Tribunal de Disciplina en el que pidieron la clasificación, mientras que en Brandsen 805 decidieron restarle importancia al hecho y se defendieron bajo la premisa de que Ángel Romero, uno de los 6 foráneos con el que incumplieron la norma, no ingresó en ningún momento al partido, por lo que no sacaron ventaja deportiva y no correspondería un castigo deportivo sino, a lo sumo, una multa económica.

Fabián Berlanga contó cuándo se definirá el fallo de AFA Berlanga, presidente de Vélez, adelantó que el falló se conocerá el próximo jueves 17 de septiembre. @VelezSarsfield Las autoridades del fútbol argentino deberán definir qué hacer antes del domingo 27 de septiembre, fecha en la que se jugará el duelo de cuartos de final entre Racing y el ganador de la llave de la polémica. En ese sentido, este lunes por la noche Fabián Berlanga, presidente del Fortín, adelantó por Radio La Red que el fallo se conocerá el jueves 17, con 10 días de anticipación al siguiente compromiso en cuestión.

"El departamento de legales nos aconsejó que hagamos una presentación. Se prohíbe que tengan 6 jugadores en planilla. Quienes tengan doble ciudadanía, con la argentina, como Merentiel o Alarcón, no cuentan. Boca tuvo 6 jugadores extranjeros. La residencia no tiene nada que ver", detalló el máximo dirigente velezano.