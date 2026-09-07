Tras el reclamo de Vélez, Arruabarrena convocó a los 6 extranjeros para el duelo de Boca ante San Pablo

Arruabarrena incluyó a los seis extranjeros de Boca en la lista para enfrentar a San Pablo por la Sudamericana, pese al reclamo de Vélez en la Copa Argentina.

La polémica por la inclusión de futbolistas extranjeros en el partido ante Vélez por la Copa Argentina todavía no se apagó, pero Rodolfo Arruabarrena tomó una decisión clara para el próximo compromiso de Boca. El entrenador convocó a los seis extranjeros que tiene a disposición para enfrentar este martes a San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero forman parte de la nómina de 24 futbolistas que concentrarán para el duelo internacional. De esta manera, el Vasco mantuvo su planificación deportiva y no realizó modificaciones a partir del revuelo generado por el reclamo formal presentado por Vélez tras el encuentro de Copa Argentina.

La situación, además, tiene una particularidad. Miguel Merentiel y Williams Alarcón, pese a haber nacido en Uruguay y Chile respectivamente, cuentan actualmente con la nacionalidad argentina luego de completar los trámites correspondientes. Por ese motivo, ambos no quedan alcanzados por el límite de extranjeros y pueden ser utilizados con normalidad dentro de la reglamentación local.

Qué dice el Manual de Clubes de la Conmebol Sudamericana 2026 El reglamento de la Copa Sudamericana establece que la inscripción y elegibilidad de los futbolistas debe ajustarse a las disposiciones de la asociación miembro a la que pertenece cada club. En el caso de Boca, el límite de extranjeros que pueden firmar planilla o estar en cancha queda determinado por las normas de la AFA.

El reglamento de la AFA y el convenio con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) establecen que solo cinco (5) futbolistas extranjeros están habilitados para firmar la planilla de un partido oficial.