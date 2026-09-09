Los "palitos paternales" de Arruabarrena a Velasco y Flores tras vencer a San Pablo: "A veces hay que cagarlos a pedos"

Arruabarrena dejó dos mensajes contundentes y cargados de sinceridad tras el triunfo ante el Tricolor: uno para el volante y otro para el juvenil.

Boca consiguió una victoria importantísima por 1-0 ante San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y quedó un paso más cerca de meterse entre los cuatro mejores. Sin embargo, después del partido, Rodolfo Arruabarrena volvió a mostrar una de sus características más reconocidas: la frontalidad. Y lo hizo con dos particulares mensajes que tuvieron como destinatarios a Alan Velasco y Leonel Flores.

Primero fue el turno de Velasco, quien atraviesa un momento especial con los hinchas de Boca después de haber sido cuestionado en distintos pasajes de su ciclo. El mediocampista recibió el reconocimiento de la Bombonera y el entrenador no dudó en destacarlo, aunque inmediatamente le puso un freno a cualquier posibilidad de relajarse: “Si está revirtiendo su relación con los hinchas es por virtudes de él. Yo solamente le doy confianza, pero debe seguir mejorando, porque a veces también se manda macanas”, explicó el Vasco.

El “palito paternal” de Arruabarrena a Alan Velasco X @la12tuittera Y, como si hiciera falta dejar todavía más claro el mensaje, Arruabarrena agregó una advertencia para el futbolista: “No debe creerse que porque hoy lo aplaudieron, mañana no vuelvan a cuestionarlo”. Una especie de reto paternal, con buena onda pero sin vueltas, para un jugador que recuperó el cariño de la gente y que ahora deberá sostenerlo con rendimiento. Para el Vasco, los aplausos de la Bombonera son consecuencia del trabajo, pero también pueden desaparecer rápidamente si el nivel baja.

El otro “palito paternal” tuvo como protagonista a Leonel Flores y fue todavía más particular. Arruabarrena apuntó contra “las redes sociales, que por suerte”, según recordó, no existían durante su época como futbolista, y contó que al juvenil lo retaron por algunos tatuajes que se hizo. El principal motivo de la charla habría sido el enorme tatuaje que el futbolista se realizó en el pecho mientras se encuentra en plena competencia. El Vasco, lejos de guardarse su opinión, aprovechó para marcarle los límites desde un lugar de experiencia.