Sorpresa total: Independiente sumó a su séptimo refuerzo pese a que el mercado de pases ya cerró

En una negociación relámpago, Independiente abrochó a una nueva incorporación en un puesto que había quedado muy debilitado. Los detalles.

Las repentinas salidas de Gabriel Ávalos, Kevin Lomónaco y Maximiliano Gutiérrez dejaron a un Independiente diezmado. La dirigencia decidió vender a las tres figuras del equipo en las últimas horas del mercado de pases y pasó lo lógico: no hubo tiempo para cerrar a los remplazantes.

Cuando parecía que era tema cerrado, el Rojo arregló la llegada de un inesperado refuerzo: Iván Morales, el delantero chileno de 27 años proveniente de Argentinos Juniors. La noticia, claro, sorprendió a todos porque el TMS cerró el miércoles 2 de septiembre.

El motivo especial por el que Independiente puede inscribir a Iván Morales Resulta que en Avellaneda elevaron un pedido extraordinario al Comité Ejecutivo de la AFA para tener unos días extras por la venta de Lomónaco al Elche de España, que se dio en el último día del mercado. El organismo rector dio el visto bueno y, a modo de excepción, le dio algunos días más para incorporar.

Iván Morales es nuevo jugador de Independiente: llega a préstamo desde Argentinos. Foto: EFE En ese contexto, Independiente negoció de manera relámpago con el Bicho por Morales. El atacante, con pasado en Colo Colo, Cruz Azul y Sarmiento de Junín, se sumará a préstamo hasta diciembre de 2027 a cambio de US$ 100.000, que se descontarían de la deuda que el club de La Paternal mantiene por el pase de Matías Giménez Rojas. Además, también se fijó una opción de compra de US$ 1.500.000 por el 50% del pase.