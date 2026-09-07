Sorpresivo cambio físico: cómo está hoy el polémico árbitro Anderson Daronco, famoso por el River-Independiente de 2018

Anderson Daronco, quien a lo largo de los años se caracterizó por su imponente musculatura, llamó la atención por su físico en el último partido que dirigió.

Anderson Daronco es sin duda uno de los personajes más reconocibles del arbitraje sudamericano. A lo largo de los años, ha quedado marcado por sus numerosos fallos polémicos, siendo quizás uno de los más famosos el penal no cobrado a Independiente ante River Plate en la Libertadores 2018 por la patada de Javier Pinola a Martín Benítez.

Pero el juez brasileño no solo se destacó por sus controversiales arbitrajes tanto a nivel clubes como en selecciones, sino también por su imponente físico, que sumaba su gran altura (1,88 metros) con una gran musculatura, que lo convirtieron en una fuente inagotable de memes que lo comparaban con Terminator o las figuras de acción G.I. Joe, entre otras cosas.

El impactante cambio físico de Anderson Daronco Una de las imágenes de Daronco que se hicieron virales. Captura TV En ese sentido, en las últimas horas volvió a quedar en el centro de la escena por varias imágenes que se viralizaron del partido que dirigió días atrás entre Flamengo y Mirassol por el Brasileirao, en el que llamó mucho la atención por el impactante cambio físico que rápidamente saltó a la vista.

Lejos de la imagen de fisicoculturista que acostumbró a dar durante la última década, al apodado "árbitro más fuerte del mundo" se lo vio mucho más delgado y con los músculos poco marcados, un físico mucho más semejante al de la mayoría de los réferis de fútbol.