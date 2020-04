La durísima acusación de Gigliotti contra el River de Gallardo

Emmanuel Gigliotti está en México en cuarentena obligatoria, pero no por eso da noticias en el fútbol argentino. En una entrevista con 90 Minutos, el exdelantero de Boca e Independiente se refirió con duras acusaciones al ciclo de Marcelo Gallardo en River.

"Curiosamente a River lo beneficiaron en el ciclo de Marcelo Gallardo. El equipo juega muy bien, no necesita ayuda extra. Es triste que muchos partidos hayan tenido tanta polémica. Tanto con Boca como frente a Independiente tuvo fallos a su favor", disparó.

Precisamente, recordó el cruce por Copa Libertadores 2018 en el Estadio Monumental: "Creo que la patada de Javier Pinola a Martín Benítez el árbitro debió ir a revisarla al VAR. A Independiente se lo perjudicó".

En tanto, recordó su paso por el "Rojo". "Me gustaba mucho cómo jugaba ese Independiente. Sabíamos que al entrar al campo de juego, íbamos a ser superiores a los rivales. Me gustaría volver al club. En su momento me interesó la oferta de Toluca y tocó irme siendo el goleador del campeonato. Son cosas del fútbol. Fue una decisión mía y de los dirigentes", recordó.