El presidente de Vélez contó su charla con Chiqui Tapia por el incumplimiento de Boca: "Acá no hay grises"

El presidente Fabián Berlanga habló del pedido que elevó Vélez al Tribunal de Disciplina de la AFA por el cruce con Boca por la Copa Argentina, en el que el Xeneize tenía más jugadores extranjeros de los permitidos, y aseguró que su rival actuó “por fuera del reglamento”.

El máximo dirigente del Fortín reclamó por “inclusión indebida” en el duelo de octavos de final, ya que el conjunto que dirige Rodolfo Arruabarrena contó con seis extranjeros en la planilla, cuando el límite es de cinco.

A la espera de una decisión por parte del tribunal, quien acceda a los cuartos de final, sea Boca por el resultado obtenido en cancha o Vélez en el escritorio, se medirá con Racing por un lugar en la semifinal de la copa nacional.

En medio de una disputa que lo enfrenta con el club que preside Juan Román Riquelme, Berlanga desligó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de la decisión, ya que el Tribunal de Disciplina es un “ente autárquico” y reclamó que “el reglamento es claro”.

“Los partidos se ganan en la cancha, pero reglamentariamente” remarcó el mandatario, que comentó esperar que “se haga justicia” y reconoció haber notificado a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, sobre el pedido que iba a realizar, simplemente por “un tema de códigos”.

Además, Berlanga afirmó que su disputa no es “contra AFA ni contra Boca”, y que haría lo mismo sea quien fuere el rival que estuviera en frente, aunque admitió que el tema “tomó mucha más repercusión por la magnitud” del conjunto rival.

En el partido mencionado firmaron planilla los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa, el uruguayo Leandro Lozano, el chileno Carlos Palacios, el ecuatoriano Enner Valencia y el paraguayo Ángel Romero, además del trasandino Williams Alarcón, quien no ocupa cupo internacional al haber tramitado la doble nacionalidad.

“La planilla que recibe el árbitro es muy clara, porque al lado del nombre del futbolista aparece la bandera, y contamos dos o tres veces y constatamos que había 6 extranjeros. Ninguno de los que aparecía con la bandera al lado tenía la doble nacionalidad”, sentenció el mandatario.

Fuente: NA