Aldosivi venció 3-1 a Banfield, sumó ¡su primer triunfo en 24 fechas! y sueña con la permanencia
En el arranque del ciclo Sanguinetti, Aldosivi consiguió justamente ante Banfield su primera victoria del año por el campeonato local .
Aldosivi sorprendió a propios y extraños en el inicio del ciclo Javier Sanguinetti y dominó a gusto su partido ante Banfield, a quien derrotó por 3-1 en la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, lo que significó también su primer triunfo en 24 partidos disputados en la Liga Profesional de Fútbol 2026.
Los goles del local en el estadio José María Minella fueron convertidos por el defensor Renzo Malanca en contra a los 34 minutos del primer tiempo, y un doblete del atacante Andrés Vombergar, en 42' del primero y 7' del segundo, mientras que el descuento de la visita fue por medio del penal del delantero Matías Hernández, a los 6' del complemento.
El gol en contra de Malanca para el 1-0 de Aldosivi
En un partido que había comenzado parejo, el Taladro tuvo una jugada de mucho peligro en pies de Malanca, quien no pudo definir con comodidad desde el área chica cuando iban 17 minutos, pero lentamente el Tiburón comenzó a acercarse al arco del guardameta Diego "Ruso" Rodríguez, que tuvo algunas atajadas, pero mostraba grandes problemas para contener la pelota.
El primer gol del partido llegó a los 33 minutos, con un córner al segundo palo excelente del destacado mediocampista Nicolás Gaitán, que tomó muchísimo efecto y le llegó a la cabeza al volante Lucas Castro: el exjugador de Gimnasia metió la pelota en el área y la misma dio en el cuerpo de Malanca antes de cruzar la línea de gol.
El primer gol de Vombergar para el 2-0 de Aldosivi
Además, a los 41', Vombergar se asoció con el volante Martín García y recibió un centro con el que dejó al descubierto las enormes falencias defensivas de la visita, ya que el goleador pudo entrar al área libre de marca y meter un buen cabezazo cruzado para el 2-0 de Aldosivi.
Banfield parecía despertarse en el inicio del segundo tiempo, con un cambio ofensivo y un rápido penal que Matías Hernández cambió por gol a los seis minutos del complemento, pero de nada sirvió.
El gol de Hernández para el 1-2 de Banfield
En el saque del medio, el equipo marplatense pudo volver a sacar diferencias por la banda derecha a partir del centro del delantero Tomás Fernández para Vombergar, que se aprovechó de la marca endeble del lateral Santiago López García y, con un frentazo potente, hizo delirar a todo el público local, que se ilusiona con la permanencia en Primera a ocho fechas del final del certamen.
El triunfo permitió que el Tiburón salga provisoriamente del último puesto de la Zona B y de la Tabla Anual, al llegar a 5 y 13 puntos respectivamente, mientras que el equipo de Pedro Troglio sigue en caída libre y marcha duodécimo, con 7 unidades.
El segundo gol de Vombergar para el 3-1 de Aldosivi
En la próxima fecha, Aldosivi deberá visitar a Independiente Rivadavia, el sábado 12 de septiembre a las 14:45, mientras que Banfield tendrá una semana cargada: el miércoles 9 juega ante Riestra por los cuartos de la Copa Argentina, desde las 19:00, y luego recibirá a Barracas Central el lunes 14, al mismo horario, por la novena jornada del Clausura.
Fuente: NA