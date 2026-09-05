Aldosivi venció 3-1 a Banfield, sumó ¡su primer triunfo en 24 fechas! y sueña con la permanencia

En el arranque del ciclo Sanguinetti, Aldosivi consiguió justamente ante Banfield su primera victoria del año por el campeonato local .

Aldosivi sorprendió a propios y extraños en el inicio del ciclo Javier Sanguinetti y dominó a gusto su partido ante Banfield, a quien derrotó por 3-1 en la octava fecha de la Zona B del Torneo Clausura, lo que significó también su primer triunfo en 24 partidos disputados en la Liga Profesional de Fútbol 2026.

Los goles del local en el estadio José María Minella fueron convertidos por el defensor Renzo Malanca en contra a los 34 minutos del primer tiempo, y un doblete del atacante Andrés Vombergar, en 42' del primero y 7' del segundo, mientras que el descuento de la visita fue por medio del penal del delantero Matías Hernández, a los 6' del complemento.

El gol en contra de Malanca para el 1-0 de Aldosivi ¡ALDOSIVI Y UN GOL EN CONTRA MUY NECESARIO! El Pata Castro conectó un gran centro de Gaitán y Renzo Malanca, de Banfield, la metió en su propio arco durante el duelo por la fecha 8 del #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/x01c3gJDBX — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026 En un partido que había comenzado parejo, el Taladro tuvo una jugada de mucho peligro en pies de Malanca, quien no pudo definir con comodidad desde el área chica cuando iban 17 minutos, pero lentamente el Tiburón comenzó a acercarse al arco del guardameta Diego "Ruso" Rodríguez, que tuvo algunas atajadas, pero mostraba grandes problemas para contener la pelota.

El primer gol del partido llegó a los 33 minutos, con un córner al segundo palo excelente del destacado mediocampista Nicolás Gaitán, que tomó muchísimo efecto y le llegó a la cabeza al volante Lucas Castro: el exjugador de Gimnasia metió la pelota en el área y la misma dio en el cuerpo de Malanca antes de cruzar la línea de gol.

El primer gol de Vombergar para el 2-0 de Aldosivi ¡QUÉ GOLAZO DE ALDOSIVI! Gran jugada colectiva del Tiburón y efectivo cabezazo de Andres Vombergar, delantero ex San Lorenzo, para su tanto ante Banfield en la fecha 8 del #TorneoClausura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/z9h5BtDgNE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026 Además, a los 41', Vombergar se asoció con el volante Martín García y recibió un centro con el que dejó al descubierto las enormes falencias defensivas de la visita, ya que el goleador pudo entrar al área libre de marca y meter un buen cabezazo cruzado para el 2-0 de Aldosivi.