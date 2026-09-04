Tras la salida de Damonte, Aldosivi tiene nuevo DT y no es Pipo Gorosito: quién buscará zafar del descenso

Aldosivi acordó la llegada de su nuevo entrenador luego de la negativa de Gorosito y tendrá una misión urgente: salvar al equipo del descenso.

Aldosivi no perdió tiempo después de la salida de Israel Damonte y ya encontró a su reemplazante. Luego de que Néstor Gorosito, quien había aparecido como uno de los principales candidatos tras su salida de San Lorenzo, rechazara la propuesta, el Tiburón avanzó por Javier Sanguinetti y llegó a un acuerdo para que se convierta en el nuevo entrenador del conjunto de Mar del Plata.

El panorama que recibirá el flamante técnico es por demás complicado. Aldosivi todavía no consiguió ganar un partido en lo que va del año y se encuentra último en la tabla anual, mientras que también ocupa el penúltimo lugar de la tabla de promedios, apenas por encima de Estudiantes de Río Cuarto. La urgencia es máxima y Sanguinetti tendrá como principal objetivo cambiarle rápidamente la cara a un equipo que pelea por mantenerse en la máxima categoría.

El Archu Sanguinetti es el nuevo DT de Aldosivi El Archu Sanguinetti es el nuevo DT de Aldosivi. Foto: NA El debut, además, tendrá un condimento muy especial para el nuevo entrenador. Sanguinetti asumirá en las próximas horas y tendrá su estreno el sábado a las 13.30, nada menos que frente a Banfield en el Estadio José María Minella. Será un partido cargado de emociones para el técnico, que mantiene un vínculo profundo con el Taladro y que deberá enfrentarlo apenas unos días después de asumir en Aldosivi.

Es que Banfield ocupa un lugar central en la carrera de Sanguinetti. Allí desarrolló prácticamente toda su trayectoria como futbolista, con la única excepción de un breve paso por Racing, y también tuvo dos ciclos como entrenador: estuvo al frente del equipo entre 2019 y 2021 y regresó para dirigirlo entre 2022 y 2023. Ahora deberá enfrentarse al club de sus amores en una circunstancia completamente diferente y con la obligación de sumar para comenzar a sacar al Tiburón del fondo.