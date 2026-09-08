Brutal agresión en el fútbol Senior: un jugador golpeó al línea y suspendieron el partido

El partido entre Racing y San Miguel debió ser suspendido después de que el asistente recibiera un golpe en el rostro, le sangrara la nariz y debió ser atendido por una médica.

La agresión se dio durante un partido de fútbol senior y obligó a la suspensión del partido.

Una violenta agresión obligó a suspender el partido entre los equipos Senior de Racing y San Miguel en el predio Tita Mattiussi, en Avellaneda. A los 23 minutos del segundo tiempo, con el encuentro igualado 3 a 3, un futbolista del conjunto visitante atacó al juez de línea Pablo Valles y lo dejó tendido sobre el césped.

El ataque que terminó con el partido suspendido La secuencia comenzó luego de una infracción sobre un jugador de Racing que avanzaba por una de las bandas. Valles levantó la bandera para marcar la falta y, segundos después, un futbolista de San Miguel se dirigió hacia el asistente y lo golpeó en el rostro. De acuerdo con el árbitro principal, Pablo Diéguez, se habría tratado de un cabezazo.

El ataque se produjo en un contexto de reclamos del equipo visitante por algunas decisiones arbitrales, entre ellas un penal que había permitido el descuento de Racing. Tras la agresión, Valles quedó golpeado y con sangrado en la nariz, mientras una médica se acercó para asistirlo. Ante la gravedad de la situación, Diéguez decidió terminar inmediatamente el encuentro.

“Nosotros venimos a trabajar acá. Aunque tengamos un error, que es involuntario, no justifica ninguna acción física”, sostuvo el árbitro principal después de lo ocurrido. Además, explicó que habían atravesado “un mal momento” y señaló que el asistente estaba “bastante golpeado” mientras evaluaban la posibilidad de solicitar una ambulancia.

Racing repudió la agresión y San Miguel pidió disculpas Desde Racing Senior repudiaron el episodio y expresaron su solidaridad con Pablo Valles. En su mensaje, cuestionaron que otros equipos lleguen al predio Tita Mattiussi “a querer ganar los partidos de guapos” y reclamaron que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.