Brutal agresión en el fútbol Senior: un jugador golpeó al línea y suspendieron el partido
El partido entre Racing y San Miguel debió ser suspendido después de que el asistente recibiera un golpe en el rostro, le sangrara la nariz y debió ser atendido por una médica.
Una violenta agresión obligó a suspender el partido entre los equipos Senior de Racing y San Miguel en el predio Tita Mattiussi, en Avellaneda. A los 23 minutos del segundo tiempo, con el encuentro igualado 3 a 3, un futbolista del conjunto visitante atacó al juez de línea Pablo Valles y lo dejó tendido sobre el césped.
El ataque que terminó con el partido suspendido
La secuencia comenzó luego de una infracción sobre un jugador de Racing que avanzaba por una de las bandas. Valles levantó la bandera para marcar la falta y, segundos después, un futbolista de San Miguel se dirigió hacia el asistente y lo golpeó en el rostro. De acuerdo con el árbitro principal, Pablo Diéguez, se habría tratado de un cabezazo.
El ataque se produjo en un contexto de reclamos del equipo visitante por algunas decisiones arbitrales, entre ellas un penal que había permitido el descuento de Racing. Tras la agresión, Valles quedó golpeado y con sangrado en la nariz, mientras una médica se acercó para asistirlo. Ante la gravedad de la situación, Diéguez decidió terminar inmediatamente el encuentro.
“Nosotros venimos a trabajar acá. Aunque tengamos un error, que es involuntario, no justifica ninguna acción física”, sostuvo el árbitro principal después de lo ocurrido. Además, explicó que habían atravesado “un mal momento” y señaló que el asistente estaba “bastante golpeado” mientras evaluaban la posibilidad de solicitar una ambulancia.
Racing repudió la agresión y San Miguel pidió disculpas
Desde Racing Senior repudiaron el episodio y expresaron su solidaridad con Pablo Valles. En su mensaje, cuestionaron que otros equipos lleguen al predio Tita Mattiussi “a querer ganar los partidos de guapos” y reclamaron que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.
San Miguel también se manifestó después del incidente y pidió disculpas por la conducta de su jugador. Según el comunicado difundido por el equipo Senior, el futbolista reconoció su error y se mostró “profundamente arrepentido”. “El fútbol es una fiesta, un espacio de encuentro y de unión. Nunca debe convertirse en un lugar de violencia u odio”, expresaron.
Ahora, la terna arbitral deberá presentar el informe correspondiente con los motivos de la suspensión y los hechos ocurridos durante el partido. El caso quedará en manos del Tribunal de Disciplina, mientras que la Liga Senior del Fútbol Argentino adelantó que analizará el episodio y que procederá “con máxima severidad” para determinar las sanciones correspondientes.