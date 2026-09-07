El video que estremece al mundo: así fue el ataque que terminó con la vida de Federico Aramburú

A horas del comienzo del juicio por el asesinato de Federico Martín Aramburú , la televisión francesa difundió imágenes inéditas que muestran la secuencia del ataque que terminó con la vida del exrugbier argentino en París. El video fue emitido el domingo por la noche por TF1 , durante el programa Sept à Huit, y expone cómo se desarrollaron los hechos ocurridos en marzo de 2022.

La difusión de las imágenes se produjo en la antesala del proceso judicial que comenzará este lunes en París y que tiene como principales acusados a Loïk Le Priol , señalado por la Fiscalía francesa como autor de los disparos mortales, y Romain Bouvier , imputado por tentativa de asesinato.

Ambos están vinculados a organizaciones de ultraderecha y podrían enfrentar una condena de prisión perpetua en caso de ser hallados culpables de los delitos que se les atribuyen.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 , en el barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés. Aramburu se encontraba en un bar junto a su amigo y excompañero de equipo Shaun Hegarty cuando se produjo una discusión con los acusados.

Tras abandonar el establecimiento, Aramburú y Hegarty fueron perseguidos por los agresores. Según la investigación judicial, Bouvier habría sido quien abrió fuego inicialmente contra el argentino, mientras que posteriormente Le Priol continuó el ataque y efectuó varios disparos.

Las imágenes difundidas por la televisión francesa permiten observar parte de aquella secuencia y vuelven a poner el caso en el centro de la escena justo cuando comienza el juicio. La Fiscalía sostiene que el ataque contra Aramburu fue premeditado.

El exrugbier recibió varios impactos de bala y murió antes de que los servicios de emergencia pudieran reanimarlo. Tenía 42 años y tres hijos.

Además de Le Priol y Bouvier, otras dos personas deberán responder ante la Justicia francesa por su presunta participación en los hechos. Se trata de la entonces pareja de Le Priol, acusada de complicidad, y de un hombre señalado por haber ayudado a Bouvier durante su fuga.

Aramburu había tenido una destacada trayectoria en el rugby argentino. Se formó en el Club Atlético San Isidro (CASI), disputó 22 partidos con Los Pumas y fue integrante del seleccionado argentino que consiguió el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007.

Su asesinato provocó una profunda conmoción tanto en Argentina como en Francia. En la previa del juicio, Los Pumas y distintos clubes de la URBA realizaron homenajes bajo la consigna “Justicia por Fede”, en respaldo de la familia y con un pedido de esclarecimiento y condena para los responsables.

Los padres de Aramburú y su viuda, María, viajaron a París para acompañar el proceso judicial. El juicio se desarrollará durante septiembre y está previsto que concluya el 25 de septiembre, cuando la Justicia francesa avance hacia una definición sobre las responsabilidades de los acusados.