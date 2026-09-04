El video que complicó al acusado de golpear a su pareja y dispararle a vecinos que intentaron defenderla

Poco más de dos meses pasaron desde que un episodio de violencia de género sacudió al barrio 30 de Octubre de Las Heras , donde dos vecinos fueron baleados al intentar defender a la víctima de los maltratos. Por el hecho fue detenido Rodolfo Rubén Spinoza Bruna (41), quien quedó complicado por un video y ahora recibió un duro revés judicial.

Durante una audiencia que se desarrolló este miércoles en el Polo Judicial Penal, la jueza Julieta Espínola le dictó al acusado la prisión preventiva que había sido solicitada por la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lidera la investigación por el brutal ataque.

Entre las pruebas que fueron presentadas por la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) se destacó el video del hecho captado por una cámara de seguridad privada, el cual fue revelado por MDZ días después de ocurrido el hecho.

En las imágenes se observa con detalles la secuencia en la que Spinoza Bruna le dispara a dos hombres, dejándolos gravemente heridos, minutos después de cometer una agresión física contra su pareja, de acuerdo con la investigación.

Ese y otros elementos fueron considerados por la magistrada del Juzgado Penal Colegiado N°2 para imponerle al sospechoso la medida de coerción, en el marco de la causa en la que se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves, amenazas y daño en contexto de violencia de género , en concurso real con dos hechos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa .

De esa manera, Spinoza Bruna continuará tras las rejas mientras avanza la instrucción y dio un paso hacia el juicio oral y público.

Así fue el ataque a tiros

El episodio ocurrió alrededor de las 6.20 del domingo 28 de junio en el barrio 30 de Octubre, cuando un grupo de vecinos intervino ante una presunta situación de violencia de género en una vivienda de la manzana 10.

De acuerdo con la investigación, Spinoza Bruna salió del domicilio y comenzó a perseguir a los vecinos que habían intentado intervenir. Una cámara de seguridad registró cómo el hombre avanzó por la vereda mientras portaba un arma de fuego y efectuó cuatro disparos.

Uno de los proyectiles alcanzó a Omar Hipólito Guzmán, de 64 años, quien cayó al interior de una acequia. El agresor se acercó hasta donde estaba la víctima y, según quedó registrado en las imágenes, volvió a dispararle.

Luego apareció Mauricio Germán Rodríguez, de 53 años, quien increpó al atacante y también recibió disparos. Spinoza Bruna le disparó en dos oportunidades, se alejó y luego regresó para efectuar un tercer disparo.

La detención del acusado de violencia de género

Tras el ataque, Spinoza Bruna escapó a pie mientras las mujeres que habían presenciado la situación pedían auxilio. Los vecinos dieron aviso a través de la línea de emergencias 911 y las víctimas fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital Carrillo.

Guzmán sufrió heridas de arma de fuego en la mano derecha, la pierna izquierda, la ingle, la zona lumbar y el glúteo derecho, además de una fractura de cadera. Rodríguez recibió dos impactos en la pierna derecha y otro en la izquierda, por lo que fue derivado al Hospital Central.

En paralelo, se desplegó un operativo para localizar al sospechoso. El hombre residía en un asentamiento ubicado cerca de Lisandro Moyano y Dorrego, por lo que efectivos de la Comisaría 36°, la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras y la División VANT realizaron un rastrillaje en la zona, aunque inicialmente no lograron encontrarlo.

Cerca de las 8, Spinoza Bruna se presentó en una dependencia policial y afirmó que había sido golpeado. Sin embargo, quedó detenido luego de ser señalado como el presunto autor de la agresión contra su pareja y de los disparos contra los dos vecinos.

Tras la detención, la fiscal Ríos lo imputó por los delitos que derivaron recientemente en el dictado de la prisión preventiva en su contra.