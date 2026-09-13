"Que la gente crea": Ecuador presentó oficialmente a Marcelo Gallardo como DT con un guiño riverplatense

Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. Si bien ya había llegado a un acuerdo hace más de una semana, su llegada aún no había sido oficializada - aunque en la FIFA pensaran que sí-, hasta hoy. Este domingo 13 de septiembre, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció su contratación.

Lo hizo mediante un esperanzador video que publicaron en redes sociales, en la que dejaron un guiño riverplatense: "Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo", reza el posteo, parafraseando la icónica frase del Muñeco en las semifinales de la Copa Libertadores 2018 que terminaría ganando con River Plate.

El video con el que Ecuador presentó a Marcelo Gallardo FEF La pieza cuenta con la participación de Francisco Egas, presidente de la FEF, que le habla a cámara: "En el fútbol hay momentos que cambian todo. Momentos en los que lo conseguido ya no alcanza para medir hasta dónde llegamos, sino para imaginar hasta dónde podemos llegar. Y ahí es donde empieza la verdadera exigencia, volver a subir la vara, dar el salto, ir por más, y empezar una nueva era", comienza su alocución.

"Marcelo Gallardo hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, por mejorar y no conformarse. Por construir equipos que crean. Que estén preparados para los grandes momentos. Que ganen y al día siguiente vuelvan a pensar en ganar", continúa su relato, mientras de fondo se intercalan imágenes de los mejores momentos de Napoleón como DT del Millonario.